Китайский вирус начал лютую экспансию в Беларусь и Россию

Коронавирус начал экспансию в Россию и Беларусь / Фото pixabay.com

Коронавирус не признает границ и смеется над убеждениями президентов. Сколько бы лидер Беларуси Александр Лукашенко не рассказывал о том, что Ковид-19 – это психоз, и лечить его надо "козочками" и прогулками на свежем воздухе, уханьская зараза от этого не прекращает быть смертельно опасной.

Стало известно, что в Беларуси зафиксировано уже 8 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Всего в стране диагноз Covid-19 подтвержден у 502 человек.

Как сообщает министерство здравоохранения Беларуси, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 52 человека. Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в России - ситуация на 5 апреля

За последние сутки коронавирус выявлен у 658 россиян в 14 регионах России. Всего за сутки от коронавируса умерли двое человек.

Впервые заболевший появился в Камчатском крае. Больше всего новых случаев в Москве – 536. В Московской области зафиксировано 45 новых случаев, в Нижегородской области 22, в Санкт-Петербурге 20, в Тульской и Ленинградской областях по 10, в Красноярском крае 4.

Таким образом, общее число заразившихся в России с начала пандемии составляет 5 389. За все время погибли 45 пациентов.

Читайте также"Не до лета и не до осени": вирусолог рассказал, когда коронавирус "свалит"Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин срочно обратился к россиянам из-за пандемии коронавируса. Он объявил о том, что в РФ продлевается режим нерабочих дней - вплоть до 30 апреля.

"Нам удается не допустить вспышки эпидемии среди пожилого населения. Но пик эпидемии не пройден, в том числе и в нашей стране. Поэтому я принял решение продлить нерабочие дни до конца месяца, 30 апреля включительно", - рассказал Путин.