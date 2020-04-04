"Как на удаленке коров доить?": Лукашенко поразил очередным перлом

Лукашенко раскритиковал удаленку / Reuters

Во время быстрого распространения китайского коронавируса по миру, президент Беларуси Александр Лукашенко резко высказался об удаленной работе дома в связи с карантином.

По его словам, это приведет к расколу общества. Об этом он заявил во рабочей поездки на крупнейший агропромышленный комплекс страны "Серволюкс", передает пресс-служба белорусского лидера.

"Скажите, как там на удаленке доить коров, или выходной объявить? Это нереально. А кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранять. Это что, справедливо? Мы раскалываем общество. Этого делать нельзя", — сказал он во время общения с журналистами.

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При этом Лукашенко рассказал, что в стране, вероятнее всего, на неделю будут продлены каникулы у школьников. Причиной этого он назвал желание самих родителей.

Коронавирус в Беларуси



Ранее Главред писал, что во время пандемии Лукашенко продолжает вести привычный образ жизни, не соблюдает карантин и занимается спортом. Так, после игры в хоккей, он назвал нахождение на льду лучшим антивирусным средством, а также признался, что пандемия коронавируса никак не повлияла на его образ жизни.

Также напомним, Лукашенко заявил, что граждане страны точно не умрут с голоду в связи со смертоносным китайским коронавирусом, из-за которого объявлена пандемия.