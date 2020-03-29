На карантин наплевать: Лукашенко назвал лучшее средство против вируса

Лукашенко не боится коронавируса и играет в хоккей / Reuters

Пока жуткий коронавирус "косит" население стран мира, лидер белорусов Александр Лукашенко продолжает вести привычный образ жизни, не соблюдает карантин и занимается спортом.

Так, после игры в хоккей, он назвал нахождение на льду лучшим антивирусным средством, а также признался, что пандемия коронавируса никак не повлияла на его образ жизни. Видео с комментарием Лукашенко опубликовал телеканал ОНТ в YouTube.

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"Надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях", - подчеркнул Лукашенко. "Может ли меня что-то остановить от выхода на лед? А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю! Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу! Это холодильник, это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, а особенно лед, холодильник этот... Это самое настоящее антивирусное лекарство", - также сказал президент Беларуси.

Коронавирус в Беларуси

Ранее Главред писал, что Лукашенко заявил, что граждане страны точно не умрут с голоду в связи со смертоносным китайским коронавирусом, из-за которого объявлена пандемия. Если в стране не будет гречки, есть картошка, рассказал глава государства во время визита на ОАО Белгипс, сообщил Телеканал ОНТ. По его словам, в Беларуси запасов гречки хватит на полгода.

Также напомним, Александр Лукашенко, у которого ранее дважды подозревали заболевание коронавирусом, категорически отказывается возвращать в страну граждан, которые уехали после предупреждения о пандемии китайского вируса.

При этом президент уточнил, что власти просили людей не покидать Беларусь из-за эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.