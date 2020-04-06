Кто создал кровожадную уханьскую заразу: версия британской разведки

Британская разведка назвала свою версию возникновения "короны" / Reuters

В то время, как китайский вирус Ковид-19 собирает щедрую кровавую дань во всем мире – по состоянию на 6 апреля 69 479 человек стали жертвами коронавирусной инфекции – умы многих экспертов, ученых и простых граждан заняты поиском виновного.

Причиной распространения уханьской заразы могла стать утечка из китайской лаборатории в Ухане (провинция Хубэй), сообщает издание Daily Mail со ссылкой на данные британской разведки.

Как пишет издание, в Ухане расположены Институт вирусологии и Уханьский центр контроля заболеваний, причем в последнем проводились опыты над животными, в том числе над летучими мышами.

Американский эксперт биобезопасности, профессор Ричард Эбрайт поведал, что был свидетелем того, как работники уханьских лабораторий изучали вирусы, не соблюдая при этом технику безопасности.

Эксперт уточнил, что для подобных экспериментов нужен уровень защиты класса "четыре", а у китайских ученых был только класс "два", обеспечивающий минимальную защиту от заражения.

Отметим, достоверность новой версии разведки официальные британские и китайские власти пока не признали.

Читайте такжеПочему Covid-19 убивает молодых и здоровых: ответ ученых шокируетНапомним, ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не пойдет на спад из-за наступления теплой погоды весной, заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", — сказал он.

По его словам, теплая погода "не уменьшит и особенно не увеличит" темпы распространения опасной инфекции.