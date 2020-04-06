Состояние резко ухудшилось: Борис Джонсон загремел в реанимацию и назвал преемника

Джонсон попал в реанимацию из-за коронавируса / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Китайский коронавирус свирепствует в мире с декабря прошлого года. Недавно стало известно, что опасную хворь подхватил также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Вчера вечером политика госпитализировали в больницу Святого Фомы с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции, а сегодня стало известно об ухудшении состояния его здоровья. Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии больницы из-за коронавируса, пишет ВВС.

Как информирует СМИ, Джонсона решили переместить ближе к аппаратам искусственного дыхания. По его просьбе, замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

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Известный астролог Влад Росс опубликовал в Сети неутешительный прогноз по поводу болезни Джонсона.

"В годовом Соляре у Бориса Джонсона Луна (Здоровье) находится с планетами смерти и разрушения Плутоном и Сатурном в 4 астрологическом доме могилы натальной карты", - отметил астролог.

Как писал Главред, о том, что Джонсон заразился коронавирусом стало известно 27 марта. Тогда у британского премьера были слабые симптомы заболевания, однако он был самоизолирован на Даунинг-стрит. Отметим, что сам Джонсон в своем обращении, опубликованном в Twitter, подтвердил болезнь.

Напомним, по состоянию на утро, 6 марта, в Украине выявили 1319 случаев заболевания Ковид-19, от коронавирусной инфекции умерли 38 человек. Всего в Украине китайским вирусом заразятся 80% граждан, заявила доктор наук, профессор, заведующая кафедры инфекционных болезней университета Богомольца - Ольга Голубовская.