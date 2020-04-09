В Китае забили тревогу: из-за РФ возможна новая волна COVID-19

В Китае возможна новая волна COVID-19 / Фото pixabay.com

Власти Китая забили тревогу – боятся новой волны заражений смертоносным коронавирусом. Болезнь в страну завозят с территории России.

Как сообщается, в стране возросло число случаев "импортированного" коронавируса. И это после того как КНР удалось обуздать эпидемию COVID-19 благодаря строгому карантину, пишет Bloomberg.

В частности, комиссия по здравоохранению северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, сообщила о 60 новых завозных случаях коронавирусной инфекции. Все они приходятся на граждан КНР, которые въехали на китайскую территорию на машине или на автобусе из РФ. При этом китайцы проделали путь из Москвы через Владивосток.

В связи с опасностью новой волны COVID-19 китайское консульство призвало граждан воздержаться от поездок по маршруту, пролегающему по российской территории.

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Как сообщал Главред, в Китае нашли первого человека, который заразился коронавирусом covid-19. Отмечается что это женщина, которая продавала креветки на рынке Хунань в китайском городе Ухане.

Кроме того, в конце марта в Китае была впервые зафиксирована смерть от хантавируса, который передался человеку от грызунов.