Слабоумие и отвага: как эпидемия в Беларуси вышла из-под контроля

Трактор, водка, свежий воздух - по мнению Лукашенко, это лучший способ побороть коронавирус / Надежда Матиевская

В Беларуси начался лавинообразный прирост заболевших коронавирусом. Власти так долго игнорировали проблему, что теперь белорусы вынуждены бить в набат самостоятельно – последним криком души стало коллективное письмо во Всемирную организацию здравоохранения, под которым подписались более 150 тысяч граждан страны.

Они утверждают, что руководство республики полностью игнорирует эпидемиологическую угрозу, а также фальсифицирует реальные цифры заразившихся и умерших.

"Что жрать будем?"

Президент Республики Александр Лукашенко начал свою борьбу с эпидемией путём ее полного отрицания. На местном ТВ то и дело появлялись сюжеты с выступлениями главы государства, который объяснял гражданам, почему SARS-CoV-2 – не столько страшный вирус, сколько раздувание паники с неизвестными целями, выгодными мировой закулисе.

В качестве профилактики от коронавируса он рекомендовал нестандартные методы – от предложений ходить в баню, пить водку и заниматься хоккеем на льду до защиты от пандемии путем сбора урожая в тракторе и вдыхания дыма от костра:

"Вот когда закончится вирус, точнее, не вирус, а психоз, я вам много чего интересного расскажу. Подумайте, это рукотворная инфекция или нет? Кому она была нужна? А ответьте на еще один вопрос – воспользовались ли мои коллеги-президенты этим психозом? На этой теме в РБ сейчас много появилось тех, кто пытается на этой теме "хайпануть"

Батька настолько уверовал в свою же теорию, что даже грозился обеспечить защитными масками страны Евросоюза и возмущался, почему соседи, прежде всего – Россия, закрыли границы. Литву же беспечность белорусского лидера так напугала, что она закрыла на границе с РБ движение даже частных автомобилей.

Лукашенко призвал всех сограждан играть в хоккей, так как на ледовой площадке "вирусов нет" / Reuters

Попутно Лукашенко подчеркивал, что карантина экономика государства не вынесет:

"Помощи нам ждать неоткуда. Я уже говорил и еще раз повторю – если мы завтра не выйдем на работу, от голода умрет больше людей, чем от коронавируса. Карантин, комендантский час – проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но что жрать будем?"

Затянувшаяся стадия отрицания

Впрочем, как и другим лидерам до него, заниматься эскапизмом у белорусского лидера долго не получилось – на улицы республики еще не выкатили рефрижераторы с надписью "Мороженое", куда кладут умерших от коронавируса, как это сейчас происходит в США, но тенденция в стране крайне неутешительная.

Читайте также"Как на удаленке коров доить?": Лукашенко поразил очередным перлом31 марта Лукашенко заявил, что, по его ощущениям, страна уже на пике, позже заявил, что готов сам ходить лечить новых заразившихся, "но пока не надо", 7 апреля признал, что "прирост есть, но, слава Богу, не лавинообразный", а уже 10 апреля замминистра здравоохранения Елена Богдан отказалась называть количество умерших от COVID-19 медицинских работников. Вопрос возник после того, как в Витебской области 38 медработников заразились коронавирусом, а входе заседания оперативного штаба было сказано, что средств индивидуальной защиты для медиков в области "остро не хватает". Более того, после интервью одного из витебских врачей стало известно, что их регулярно отправляют дежурить в другие медучреждения города - в том числе на подмену зараженным коллегам. В самом же Минздраве разрешили контактам первого уровня находиться на самоизоляции дома.

При этом цифры опровергают успокаивающие заявления белорусского лидера - заболевших с каждым днем становится все больше:

4 апреля - +89 человек;

5 апреля - +122 человека;

6 апреля - +138 человек;

7 апреля - +161 человек;

8 апреля - +205 человек;

9 апреля - +420 человек;

10 апреля - +495 человек.

В настоящий момент официально заразившимися числятся 1981 человек, 72 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, зафиксировано 19 смертей.

При этом даже такие внушительные цифры вызывают вопросы: есть подозрения, что цифры зараженных и скончавшихся именно от SARS-CoV-2 местным Минздравом административно корректируются и какая реальная эпидемиологическая обстановка в Беларуси сейчас сказать невозможно. Так, заявление в милицию с требованием открыть уголовное дело против Лукашенко подал Александр Матвеев, сын женщины, которая умерла от коронавируса – он утверждает, что его мать не учли в статистике и хочет, чтобы президент ответил за это лично. Разумеется, к нему сразу приехало КГБ.

Врачи республики жалуются на нехватку средств персональной защиты

Ускорение роста зараженных идет каждый день, а учитывая, что Минск карантина до сих пор не ввел, тенденция наверняка продолжится. Хуже всего то, что Лукашенко не проспал вспышку, а осознанно отказался от мер любой степени жесткости. Дошло до того, что теперь рассмотреть более жесткие меры дистанцирования, вплоть до карантина в стране, Лукашенко призывают представители ВОЗ.

Поняв, что эксперимент начал выходить из-под контроля, стадия отрицания, минуя торг, перешла к стадии принятия опасности и власти наконец зашевелились – несмотря на два солидных гуманитарных груза из России и Китая оказалось, что в стране не хватает элементарных средств защиты. Выход из проблемы был найден в духе современной Беларуси – после того, как Лукашенко поручил подготовить дефицитные маски, их массово стали шить... учителя и родители школьников. Родительские группы в телеграме и вайбере запестрели сообщениями о том, что им необходимо из подручных средств изготовить и передать маски руководству школ, гимназий и детских садов. Не стоит уточнять, что уровень самопальных защитных изделий из марли вряд ли кого-то способен защитить.

Такие сообщения рассылались учителям и родителям

Лукашенко на растяжке

Летом в Беларуси выборы президента и Лукашенко оказался на растяжке – он не может менее чем за полгода до выборов разогнать людей по домам и обрушить хлипкую экономику, существующую во многом за счет кооперации с Россией и разнообразных преференций со стороны Москвы. Оплатить простой производств и долгосрочный отпуск своим гражданам Минску просто нечем, а без финансовой помощи со стороны государства небогатое население через очень непродолжительное время окажется на грани выживания, что грозит бунтами.

Большие же деньги можно взять только у Москвы, причем под условия Кремля, которые наверняка окажутся кабальными – Путин уже давно раздумывает, как затянуть политическую удавку на шее Лукашенко. С другой стороны, стремительный рост пандемии и связанной с ней смертностью вызовет нарастание паники, кризис мелкого и среднего бизнеса, и все равно остановит экономику, а вместе с ней и без того не слишком высокий рейтинг Батьки. Система медленно начала разворачиваться в сторону украинского варианта борьбы с распространением – и, будучи такой же неэффективной, получит аналогичные последствия. Лукашенко долго маневрировал и закрывал глаза на очевидное, чтобы не обрушить экономику – теперь ее обрушит коронавирус.