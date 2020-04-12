Лживая пандемия: европейцев призвали не планировать отпуск летом

Урсула фон дер Ляйен призвала граждан не планировать отпуск на лето / Фото: REUTERS

Лживая пандемия: европейцев призвали не планировать отпуска летом

Планы на весну практически у всех граждан Европы, и не только Европы, рухнули. По крайней мере, отпуска многие отменили. Все надежды на теплое лето. Люди мечтают о том, что карантин из-за пандемии коронавируса закончится с приходом солнечных деньков.

Но глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала людей не планировать летний отпуск. Причиной этого является то, что никто не может дать достоверный прогноз по коронавируса на июль и август.

"Советую подождать с такими планами. Пока никто не может делать достоверные прогнозы на июль и август", - сказала еврочиновница, пишет Bild am Sonntag.

Кроме того, Ляйен уточнила, что ограничения на посещение домов престарелых могут быть продлены и в следующем году.

По словам главы Еврокомиссии, вакцина от коронавируса может появиться ближе к концу года.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: сколько людей умерли и заболели на 12 апреляНапомним, ранее российский вирусолог Кирилл Шаршов заявил, что уханьская зараза станет сезонным относительно безвредным явлением.

"Вполне возможно, что этот вирус станет сезонным. Любое респираторное заражение идёт волнообразно. В качестве примера можно привести "свиной грипп", который в 2009 году очень быстро поразил весь земной шар и превратился в относительно безобидный сезонный вирус", - уточнил эксперт.

Ученый подчеркнул, что летом пандемия коронавируса ослабнет.

"Рискну предположить, что в начале лета распространение утихнет. Но в умеренной форме повторится в октябре—ноябре!", - сказал он.