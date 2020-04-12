Уханьский вирус "прописался" навсегда, но станет менее опасным - вирусолог

Коронавирус с нами уже навсегда / Pixabay

Ужасный китайский вирус уже убил 108 тысяч человек во всем мире. По состоянию на 12 апреля 1,7 миллиона человек заразились уханьской заразой. Весь мир замер в ожидании чуда, особенно все надеются на то, что летом пандемия ослабнет.

И, вроде бы, свет в конце туннеля нарисовался.

Стратегия нового коронавируса заставляет его снижать вирулентность (степень болезнетворности) и становиться менее опасным для своего носителя, заявил российский вирусолог, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов.

По его словам, новый китайский коронавирус Ковид-19 не может мутировать и стать ещё опаснее для человека.

"Это маловероятно. Стратегия вируса заставляет его снижать вирулентность со временем, это показано для большинства актуальных вирусов. В целом, высокая летальность — это эволюционный тупик для вируса", - сказал ученый.

При этом Шаршов убежден, что уханьская зараза станет сезонным относительно безвредным явлением.

"Такой вариант наиболее вероятен. Вполне возможно, что этот вирус станет сезонным. Любое респираторное заражение идёт волнообразно. В качестве примера можно привести "свиной грипп", который в 2009 году очень быстро поразил весь земной шар и превратился в относительно безобидный сезонный вирус", - уточнил эксперт.

Ученый подчеркнул, что летом пандемия коронавируса ослабнет.

"Рискну предположить, что в начале лета распространение утихнет. Но в умеренной форме повторится в октябре—ноябре!", - подытожил он, передает RT.

Читайте такжеУханьская зараза ввела в заблуждение ученых: риски заражения на улице возрослиНапомним, ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не пойдет на спад из-за наступления теплой погоды весной, заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", — сказал он.

По его словам, теплая погода "не уменьшит и особенно не увеличит" темпы распространения опасной инфекции.