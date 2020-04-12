УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Уханьский вирус "прописался" навсегда, но станет менее опасным - вирусолог

12 апреля 2020, 11:24

Китайский коронавирус Ковид-19 не может мутировать и стать ещё опаснее для человека.

Молекула коронавируса
Коронавирус с нами уже навсегда / Pixabay

Ужасный китайский вирус уже убил 108 тысяч человек во всем мире. По состоянию на 12 апреля 1,7 миллиона человек заразились уханьской заразой. Весь мир замер в ожидании чуда, особенно все надеются на то, что летом пандемия ослабнет.

И, вроде бы, свет в конце туннеля нарисовался.

Стратегия нового коронавируса заставляет его снижать вирулентность (степень болезнетворности) и становиться менее опасным для своего носителя, заявил российский вирусолог, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов.

По его словам, новый китайский коронавирус Ковид-19 не может мутировать и стать ещё опаснее для человека.

"Это маловероятно. Стратегия вируса заставляет его снижать вирулентность со временем, это показано для большинства актуальных вирусов. В целом, высокая летальность — это эволюционный тупик для вируса", - сказал ученый.

При этом Шаршов убежден, что уханьская зараза станет сезонным относительно безвредным явлением.

"Такой вариант наиболее вероятен. Вполне возможно, что этот вирус станет сезонным. Любое респираторное заражение идёт волнообразно. В качестве примера можно привести "свиной грипп", который в 2009 году очень быстро поразил весь земной шар и превратился в относительно безобидный сезонный вирус", - уточнил эксперт.

Ученый подчеркнул, что летом пандемия коронавируса ослабнет.

"Рискну предположить, что в начале лета распространение утихнет. Но в умеренной форме повторится в октябре—ноябре!", - подытожил он, передает RT.

Читайте такжеУханьская зараза ввела в заблуждение ученых: риски заражения на улице возрослиНапомним, ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не пойдет на спад из-за наступления теплой погоды весной, заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.  

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", — сказал он.

По его словам, теплая погода "не уменьшит и особенно не увеличит" темпы распространения опасной инфекции.  

коронавирус коронавирус новости новости России исследования ученые
Сейчас вы просматриваете новость «Уханьский вирус "прописался" навсегда, но станет менее опасным - вирусолог». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:38
Коронавирус в Украине: врач сказал, сколько невыявленных случаев
11:24
Уханьский вирус "прописался" навсегда, но станет менее опасным - вирусолог Видео
11:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: бесценная помощь, влюбленность и разрушительная гордыня Видео
10:43
Коронавирус нещадно убивает американцев: в США наступили черные дни Видео
10:33
Секрет коронавируса: кто создал "биологический Чернобиль" мнение
10:01
Долгожданный коллективный иммунитет к коронавирусу: печальное открытие ученых Видео
09:33
Китайская зараза пошла войной на Украину: более 250 человек заразились коронавирусом на сутки Видео
09:10
Эпидемия коронавируса в Украине: врач назвал возможную движущую силу Видео
08:52
Коронавирус штурмует Россию: в Москве за сутки умерли 14 человек Видео
08:50
Чего не хватает Зеленскому мнение
08:06
Уханьская зараза ввела в заблуждение ученых: риски заражения на улице возросли Видео
07:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на Вербное воскресенье: головокружительный успех и новые поклонники Видео
07:21
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей умерли и заболели на 12 апреля Видео
06:55
Перевод с албанского: зачем Украина "подарила" Албании 10 млн гривен мнение
06:30
Когда закончится пандемия COVID-19: эксперт дал реалистичный прогноз
06:04
Антициклон заморозит Украину: синоптик шокировал прогнозом до мая
05:32
"Множество успехов": астролог назвал задачу Зеленского
05:01
Поздравления на Пасху 2020 для католиков и картинки с Пасхой красивые
04:28
Стильный маникюр дома – в моде ногти цвета сирени и лимонный маникюр: фото Фото
03:49
Весенний авитаминоз: диетолог рассказала, какие продукты добавить в рацион
03:03
"Зомби" COVID-19: ученые шокировали неожиданным свойством коронавируса
02:16
Вакцина от коронавируса: ученые Британии заявили о прорыве
01:40
Астролог раскрыл отличное время для интернет-романов: названы даты
01:11
12 апреля – какой праздник – что делать в Вербное воскресенье Видео
00:54
Как приготовить классный панеттоне: пошаговые рецепты и секреты Видео
00:21
Ученые подсчитали, сколько людей в Украине может умереть от коронавируса Видео
00:05
С Вербным воскресеньем 2020 – поздравления православные и прикольные
11 апреля, суббота
23:53
"Дешевый пиар": жительница Киевщины рассказала о травле из-за коронавируса
23:22
На любой вкус и цвет: названы самые популярные среди украинцев автомобили
22:41
Психоз из-за коронавируса: в России женщина зарезала своего мужа
22:18
Злостные нарушители карантина: Кличко шокировал суммой уплаченных штрафов
22:00
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 11 апреля достигло психологических отметок
21:46
"Смерть в любой момент": Комаровский ошарашил громким заявлением о коронавирусе
21:34
"Остались без еды из-за реформы": врачи психбольницы бьют тревогу
21:00
Коронавирус наступает: жуткий недуг подхватил топ-чиновник Ровенской области
20:32
В ПЦУ отказались от обряда освящения ивовой лозы - названа причина
20:25
"Мор" в Европе: коронавирус сжирает сотни жизней в день
19:57
Нужно ли надевать маску в своем авто - ответ Нацполиции
19:31
Страшный пожар во многоэтажке в Харькове: есть погибшие
19:16
"Не хватает средств защиты": в ВСУ забили тревогу из-за коронавируса
18:59
"Закусывай, трезвым давно не появлялся": Добкин и Гончаренко устроили свару в прямом эфире Видео
18:55
Должен знать каждый: Комаровский перечислил аналоги парацетамола
18:29
Подозрение Чорновол: всплыли подробности поджога
18:20
Полицейские устроили беспредел: украинцы жалуются на задержания из-за карантина Видео
18:00
Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания Видео
17:55
Украину накроют заморозки: каким регионам грозит опасность
17:29
"Пробил дно": в Запорожье обрушился этаж жилого дома
16:58
В Минфине оценили перспективы получения транша МВФ и заговорили о дефолте
16:26
Забитые больницы и очереди из скорых: Москву накрыл коронавирусный ад Видео
15:58
Аншлаг на границе: возвращающиеся из Европы украинцы устроили коллапс на КПП Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять