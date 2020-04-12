Премьер Британии впервые обратился к гражданам после излечения от жуткой хвори

Джонсон записал первое видеобращение после выписки из больницы / Reuters

Премьер-министр Британии Борис Джонсон переболел жутким коронавирусом. После выписки из больницы он опубликовал первое видеообращение к гражданам.

В первую очередь, британский премьер поблагодарил сотрудников Национальной службы здравоохранения за спасение его жизни.

"Сегодня я вышел из больницы, где провел неделю, во время которой сотрудники Национальной службы здравоохранения спасли мою жизнь. Без сомнения трудно подобрать слова, чтобы выразить, насколько я им обязан", — заявил Джонсон.

Британский премьер подчеркнул мужество и самоотверженность медицинских работников.

"Я видел мужество не только врачей и медсестер, но и всех, уборщиков, поваров, и других медицинских работников — физиологов, рентгенологов, фармацевтов — которые продолжали приходить на работу, постоянно подвергали себя опасности, продолжали рисковать из-за смертельного вируса", — сказал Джонсон.

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Он перечислил всех медицинских работников, причастных к его выздоровлению, и лично поблагодарил двух медсестер из Новой Зеландии и Португалии, которые "находились у его кровати 48 часов", когда "все могло измениться в любую сторону".

Он также выразил благодарность всем британцам, которые, несмотря на солнечную и теплую погоду в Британии, соблюдают правила социального дистанцирования.

Коронавирус у Бориса Джонсона

Как писал Главред, о том, что Джонсон заразился коронавирусом стало известно 27 марта. Тогда у британского премьера были слабые симптомы заболевания, однако он был самоизолирован на Даунинг-стрит. Отметим, что сам Джонсон в своем обращении, опубликованном в Twitter, подтвердил болезнь.

Позже состояние политика ухудшилось и его перевели в реанимацию.