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"Провели кислородную терапию": стало известно о состоянии премьера Британии

8 апреля 2020, 00:38

Медики заверили, что состояние политика остается стабильно тяжелым.

Джонсон
Джонсону сделали кислородную терапию легких / Reuters

Госпитализированный из-за заражения коронавирусом премьер-министр Британии Борис Джонсон по-прежнему находится в больнице, однако к аппарату искусственной вентиляции легких его не подключали, поскольку он в этом в данный момент не нуждается.

Как передает Sky news со ссылкой на слова представителя британского правительства, политик находится под постоянным контролем врачей.

Глава секретариата кабинета министров Майкл Гоува сообщил, что Джонсона не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких и распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. Премьеру провели кислородную терапию, однако его состояние не было критическим.

Гоув добавил, что состояние Джонсона было стабильным в течение прошлой ночи и, в случае изменений, правительство выступит по этому поводу с официальным заявлением. Доктора, акцентировал чиновник, держат ситуацию под контролем.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Джонсона госпитализировали в больницу Святого Фомы с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции, а сегодня стало известно об ухудшении состояния его здоровья.

Как писал Главред, о том, что Джонсон заразился коронавирусом стало известно 27 марта. Тогда у британского премьера были слабые симптомы заболевания, однако он был самоизолирован на Даунинг-стрит. Отметим, что сам Джонсон в своем обращении, опубликованном в Twitter, подтвердил болезнь.

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