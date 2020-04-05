"Мы победим": королева Великобритании экстренно обратилась к гражданам

Королева Елизавета II обратилась к гражданам из-за коронавируса / Daily Mirror

В связи с распространением жуткого коронавируса странами мира, королева Великобритании Елизавета II обратилась к гражданам в своем пятом за 68 лет правления телевизионном обращении.

Обычно королева делает это только по случаю Рождества, передает ВВС.

"Мы вместе боремся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что, если мы будем оставаться едиными и решительными, мы победим ее", - сказала 93-летняя монарх в своем обращении из Виндзорского замка.

Королева сказала, что "болезненное чувство разлуки со своими близкими", вызванное социальным дистанцированием, напомнило ей об опыте эвакуированных детей во время Второй мировой войны. "Теперь, как и тогда, в глубине души мы знаем, что это правильно", - сказала она.

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Также королева поблагодарила британцев за соблюдение условий карантина поощрила тех, кто "собирается вместе, чтобы помогать другим".

Она также поблагодарила работников критических служб, сказав, что "каждый час вашей работы приближает нас к возвращению к более нормальному времени".

"Несмотря на то, что раньше мы сталкивались с проблемами, эта проблема - другая. На этот раз мы объединяем усилия со всеми народами по всему миру, используя великие достижения науки и наше инстинктивное желание помогать. Мы добьемся успеха - и это будет успех каждого из нас", - сказала британская королева.

"Мы должны утешиться тем, что, возможно, пройдет еще много времени, но лучшие дни вернутся: мы снова будем с нашими друзьями, мы снова будем с нашими семьями, мы встретимся снова", - добавила она.

Коронавирус в Великобритании

Отметим, в Великобритании по состоянию на 5 апреля было зафиксировано 42 479 случаев заражения коронавирусом (4 320 смертей).

Также напомним, Великобритания долго старалась бодриться, но все закончилось, как и в других странах - премьер Борис Джонсон 23 марта объявил в стране всеобщий карантин и призвал всех жителей страны с этого дня не выходить из дома.