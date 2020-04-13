По примеру "испанки": в Канаде нашли метод лечения COVID-19

У переболевших коронавирусом в крови появляются антитела / Фото pixabay.com

В Канаде, которая пострадала от пандемии коронавируса и занимает 13-е место место в мире по числу инфицированных, решили воспользоваться столетним способом лечения болезни.

В частности, тяжелобольных COVID-19 будут иммунизировать плазмой крови тех пациентов, которые уже выздоровели. В этом проекте принимают участие более 50 медицинских центров.

Как сообщили в Монреальском университете, когда заразившийся человек выздоравливает, то у него в крови появляются антитела – вырабатывается иммунитет от повторного заражения. Чтобы собрать плазму у выздоровевших пациентов, медикам придется выжидать две недели – это нужно для того, чтобы симптомы коронавируса исчезли.

"Преимущество пассивной иммунизации заключается в том, что не нужно разрабатывать лекарство от COVID-19 в лаборатории – эту работу уже делает иммунная система доноров", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВакцина от коронавируса: ученые Британии заявили о прорывеРанее данный метод борьбы против COVID-19 проверили на небольших группах пациентов, и он показал себя эффективно. Стоит отметить, что данный метод использовали до появления вакцин во время крупных эпидемий, в том числе во время пандемии испанского гриппа около 100 лет назад.

Похожие исследования сейчас проводят в некоторых других странах – Китае, США, России, Франции, Турции.

Коронавирус в Канаде - статистика 13 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, медики из Японии предварительно установили, что препарат Нелфинавир, который используется против вируса иммунодефицита человека, блокирует размножение коронавируса.