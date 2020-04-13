Уханьская мерзость возвращается: в КНР пошла еще одна волна Covid-19

В КНР новая волна заболеваний коронавирусом / Xiao Yijiu / Xinhua

В Китайской Народной Республике (именно из местного мегаполиса Ухань инфекция коронавируса Covid-19 начала быстро расползаться по миру) в минувшее воскресенье, 12 апреля, было зарегистрировано самое большее число новых заражений за последний месяц.

По данным портала Голос Америки в минувшую пятницу, 10 апреля, в Китае было зарегистрировано 48 случаев заболевания коронавируса. В субботу, 11 апреля, число выросло до 99, а в воскресенье — уже до 108.

Китайско-коммунистические чиновники утверждают, что вирус в КНР "привозят" с собой граждане КНР из-за границы - по большей части те, которые возвращаются из России.

К примеру, 10 апреля из столицы РФ в Шанхай на лайнере доставили 60 человек, у которых лабораторным путем был подтвержден коронавирус. Более того - 243 гражданина КНР, вернулись из России с Covid-19 через КПП на границе.

Поэтому китайские власти, с понедельника, 13 апреля, закрыли в городе Суйфенхе последний действующий наземный КПП - по всей протяженности границы с Россией.

Напомним, за последнее время в Россию гигантскими темпами растет количество заболевших Covid-19. Только за последние сутки, 12 апреля, в РФ китайский коронавирус подтвердили у 2558 людей.