Вырвать мир из пасти уханьской заразы: в ВОЗ опустили всех на землю

В ВОЗ заявили, что пик оронавируса еще впереди / Reuters

Заявления многих ученых о спаде пандемии уже летом является обычным хайпом. Более того, все разговоры о том, что вакцина вот-вот появится и вырвет человечество из пасти уханьской заразы, преувеличены.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что на данный момент пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика и человечеству еще предстоит его пережить.

По словам пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис, несмотря на уменьшение пандемии в Италии и Испании, в Европе еще наблюдаются вспышки коронавируса в Великобритании и Турции. При этом именно Европа и США являются эпицентром пандемии.

"Общая вспышка в мире, 90 процентов случаев, происходит в Европе и Соединенных Штатах Америки. Так что мы, конечно, еще не видим пика", - заявила Харрис, передает Reuters.

При этом представительница ВОЗ уточнила, что вакцина будет готова не ранее, чем через год.

"Мы действительно не должны ожидать вакцину ранее, чем через 12 месяцев или дольше", - сказала Харрис.

Читайте такжеУханьская зараза неравнодушна к алкоголю: в ВОЗ огорошили заявлениемНапомним, в мире зарегистрировали 1 986 986 случаев заражения коронавирусом. При этом 126 812 человек стал жертвой коронавирусной инфекции.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом - там их 609 516. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 26 057 человек.

На втором месте Испания - там вирус подхватили 174 060 человек. От болезни умерли 18 255 пациентов.

Италия находится на третьем месте по числу инфицированных - в стране зарегистрировали 162 488 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 21 067.