В Италии умерла звезда культовых сериалов Спрут и Элен и ребята

Милларде / кадр из сериала Спрут

В Риме скончалась на 64-м году жизни популярная актриса (родом из Франции) Патрисия Милларде.

Как сообщают местные СМИ, она скончалась в римской больнице Сан-Камилло, куда была ранее госпитализирована из-за острой сердечной недостаточности.

Милларде сыграла первую свою роль в кино в 1980 году - в ленте Крысиные бега. Но прославилась актриса после роли судьи Сильвии Конти в культовом итальянском сериале Спрут - рассказывающем о борьбе полиции с мафией (главную роль - комиссара Каттани - сыграл Микеле Плачидо).

В 90-е Милларде долго снималась в популярном французском ситкоме Элен и ребята.

Напомним, ранее легендарный дизайнер Серджио Росси скончался в больнице итальянского города Чезена - через пару дней после госпитализации. Предположительно, смерть наступила в результате заболевания китайским коронавирусом.