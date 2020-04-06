Умер Джей Бенедикт - звезда Чужих, Звездных войн и Бэтмена

Джей Бенедикт - причина смерти / кадр из фильма Чужие 1986

Американский актёр Джей Бенедикт скончался в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, пишет 4 апреля Fantha Tracks.

Бенедикт был известен по фильмам Тёмный рыцарь: Возрождение, Лунная афера, Чужие и Выжившие.

Позже смерть актера изданию Daily Mail подтвердили его представители.

"С глубокой скорбью мы должны объявить о смерти Джея 4 апреля из-за осложнений, вызванных инфекцией COVID-19", - говорится в заявлении, опубликованном изданием.

Джей Бенедикт - биография

Джей Бенедикт родился в Бербанке, штат Калифорния, 11 апреля 1951 года. Его семья уехали из Штатов в Европу.

Он решил строить карьеру актера, и снимался со многими известными актерами, и в культовых фильмах и сериалах, таких, как Лекс, Чужие, Спасите Грейс, и многие другие.

В фильме Чужие 1986 он играл отца Ньют. В Звездных войнах он играл Дикона "Дика" Старкиллера, друга Люка Скайуокера, в удаленных сценах станции Тоше в Новой надежде.

Дебют актера в кинематографе состоялся в 1963 году с фильма Тони Сайтора Группа в Бобо.

Джей Бенедикт / © Claire Clifford

Однако, настоящую роль, которая сделала его известным, он сыграл в 1982 году. Он сыграл у Блейка Эдвардса в Виктор/Виктория. После этого началась целая эпопея его замечательных ролей в американских и европеских сериалах и фильмах, которые сделали его лицо знакомым зрителю.

Примечательно, что с 2000 по 2007 годы Бенедикт принял участие в создании таких фильмов, как Ватель (2000), Тайные агенты (2004), Византийская принцесса (2006), и Код апокалипсиса (2007), которые имели определенный успех за свою необычность.

Он снялся в таких популярных фильмах, как Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012) и Столетний старик, который вылез в окно и исчез"(2013).

Джей Бенедикт женат с Фиби Школфилд. У пары есть двое детей: Фредди и Леопольд. Он заболел коронавирусом, попал в больницу в США, и умер 4 апреля от легочной недостаточности, спровоцированной коронавирусом.

Кроме того, его голос можно услышать в видеоиграх, документальных фильмах, теле- и радиорекламе, а также в бесчисленных лифтах, театральных фойе и других общественных местах. Упокаивающий голос, требующий, чтобы вы заняли свое место и выключили свой мобильный телефон - это он.

Джей Бенедикт - фильмография