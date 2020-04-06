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Умер Джей Бенедикт - звезда Чужих, Звездных войн и Бэтмена

6 апреля 2020, 13:33

В США от коронавируса умер знаменитый актеры Джей Бенедикт на 69 году жизни.

Джей Бенедикт
Джей Бенедикт - причина смерти / кадр из фильма Чужие 1986

Американский актёр Джей Бенедикт скончался в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, пишет 4 апреля Fantha Tracks.

Бенедикт был известен по фильмам Тёмный рыцарь: Возрождение, Лунная афера, Чужие и Выжившие.

Позже смерть актера изданию Daily Mail подтвердили его представители.

"С глубокой скорбью мы должны объявить о смерти Джея 4 апреля из-за осложнений, вызванных инфекцией COVID-19", - говорится в заявлении, опубликованном изданием.

Джей Бенедикт - биография

Джей Бенедикт родился в Бербанке, штат Калифорния, 11 апреля 1951 года. Его семья уехали из Штатов в Европу.

Он решил строить карьеру актера, и снимался со многими известными актерами, и в культовых фильмах и сериалах, таких, как Лекс, Чужие, Спасите Грейс, и многие другие.

В фильме Чужие 1986 он играл отца Ньют. В Звездных войнах он играл Дикона "Дика" Старкиллера, друга Люка Скайуокера, в удаленных сценах станции Тоше в Новой надежде.

Дебют актера в кинематографе состоялся в 1963 году с фильма Тони Сайтора Группа в Бобо.

Джей Бенедикт
Джей Бенедикт / © Claire Clifford

Однако, настоящую роль, которая сделала его известным, он сыграл в 1982 году. Он сыграл у Блейка Эдвардса в Виктор/Виктория. После этого началась целая эпопея его замечательных ролей в американских и европеских сериалах и фильмах, которые сделали его лицо знакомым зрителю.

Примечательно, что с 2000 по 2007 годы Бенедикт принял участие в создании таких фильмов, как Ватель (2000), Тайные агенты (2004), Византийская принцесса (2006), и Код апокалипсиса (2007), которые имели определенный успех за свою необычность.

 Он снялся в таких популярных фильмах, как Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012) и Столетний старик, который вылез в окно и исчез"(2013).

Джей Бенедикт женат с Фиби Школфилд. У пары есть двое детей: Фредди и Леопольд. Он заболел коронавирусом, попал в больницу в США, и умер 4 апреля от легочной недостаточности, спровоцированной коронавирусом.

Кроме того, его голос можно услышать в видеоиграх, документальных фильмах, теле- и радиорекламе, а также в бесчисленных лифтах, театральных фойе и других общественных местах. Упокаивающий голос, требующий, чтобы вы заняли свое место и выключили свой мобильный телефон - это он.

Джей Бенедикт - фильмография

  • Выжившие (2017)
  • Мадам (2017)
  • Искусственный интеллект. Доступ неограничен (2016)
  • Скрытое (мини-сериал, 2016)
  • Лондонский шпион (мини-сериал, 2015)
  • Переломный момент (ТВ, 2015)
  • Лунная афера (2015)
  • Cilla (мини-сериал, 2014)
  • The Angola Deception (2014)
  • Столетний старик, который вылез в окно и исчез (2013)
  • Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012),
  • Лиллехаммер (сериал, 2012 – 2014)
  • Страница 8 (ТВ, 2011)
  • Чико и Рита (2010)
  • Queen Victoria's Men (ТВ, 2008)
  • Код апокалипсиса (2007)
  • Джихад! (ТВ, 2006)
  • Джинн в доме (сериал, 2006 – 2010)
  • Византийская принцесса (2006)
  • Великий Шарль (сериал, 2006)
  • Испорченный телефон (мини-сериал, 2005)
  • Икона (ТВ, 2005)
  • Однажды в апреле (ТВ, 2005)
  • Человек-комар (ТВ, 2005)
  • Землетрясение (видео, 2005)
  • Тайные агенты (2004)
  • Кармен (2003)
  • Экспресс Петербург-Канны (2003)
  • Семь чудес индустриального мира (сериал, 2003)
  • Одни дома (2002)
  • Война Фойла (сериал, 2002 – 2015)
  • Ласточка (сериал, 2001)
  • Ватель (2000)
  • Метрополис (мини-сериал, 2000)
  • Л.A. 7 (сериал, 2000)
  • Спасите Грейс (1999)
  • Проект 281 (ТВ, 1999)
  • Небольшие летние облака (ТВ, 1999)
  • Преступление (сериал, 1999 – ...)
  • Это мог бы быть последний раз (ТВ, 1998)
  • Последний секрет (1998)
  • Только любовь (ТВ, 1998)
  • Наследники (ТВ, 1997)
  • Джонатан Крик (сериал, 1997 – 2016)
  • Лексс (сериал, 1997 – 2002)
  • Колония (1997)
  • Лексс: Темная зона (мини-сериал, 1996 – 2002)
  • Каникулы любви (сериал, 1996 – 2007)
  • Бомарше (1996)
  • L'histoire du samedi (сериал, 1995 – ...)
  • Честь Шарпа (ТВ, 1994)
  • Патриоты (1994)
  • Запрягая павлинов (ТВ, 1993)
  • Розамунда Пилхер (сериал, 1993 – ...)
  • Поезд смерти (ТВ, 1992)
  • Неестественные поиски (сериал, 1992)
  • Warburg: A Man of Influence (мини-сериал, 1992)
  • Быть лучшим (ТВ, 1992)
  • Англосаксонские позы (мини-сериал, 1992)
  • Свет во тьме (1992)
  • Мегрэ (сериал, 1991 – 2005)
  • 2,4 ребенка (сериал, 1991 – 1999)
  • Русский отдел (1990)
  • Бриллиантовые головы (1989)
  • Заложник Европы (1989)
  • Французская революция (ТВ, 1989)
  • Хемингуэй (мини-сериал, 1988)
  • Предатель (ТВ, 1986)
  • Катастрофа (сериал, 1986 – ...)
  • Проект А-ко (1986)
  • Чужие (1986) - в титрах не указан
  • ГоСегун: Странница во времени (видео, 1985)
  • Грязная дюжина: Следующее задание (ТВ, 1985)
  • Чисто английское убийство (сериал, 1984 – 2010)
  • Одинокая леди (1983)
  • Резиденция премьер-министра Великобритании (мини-сериал, 1983)
  • Виктор/Виктория (1982)
  • Нэнси Астор (мини-сериал, 1982)
  • Бержерак (сериал, 1981 – 1991)
  • Оппенгеймер (мини-сериал, 1980)
  • Ekkusu bonbâ (сериал, 1982)
  • Копи и Минотавр (1980)
  • Ганновер-стрит (1979)
  • Winterspelt 1944 (1979)
  • Имеющий разрешение любить и убивать (1979)
  • Tycoon (сериал, 1978)
  • Come Back, Little Sheba (ТВ, 1977)
  • Звездные войны: Навая надежда (1977)
  • Dickens of London (мини-сериал, 1976)
  • Ангелы (сериал, 1975 – 1983)
  • Новая звезда (сериал, 1974 – ...)
  • Ферма Эммердейл (сериал, 1972 – ...)
  • Как мы жили (сериал, 1968 – 1996)

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