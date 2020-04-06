Умер Джей Бенедикт - звезда Чужих, Звездных войн и Бэтмена

В США от коронавируса умер знаменитый актеры Джей Бенедикт на 69 году жизни.
Американский актёр Джей Бенедикт скончался в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, пишет 4 апреля Fantha Tracks.
Бенедикт был известен по фильмам Тёмный рыцарь: Возрождение, Лунная афера, Чужие и Выжившие.
Позже смерть актера изданию Daily Mail подтвердили его представители.
"С глубокой скорбью мы должны объявить о смерти Джея 4 апреля из-за осложнений, вызванных инфекцией COVID-19", - говорится в заявлении, опубликованном изданием.
Джей Бенедикт - биография
Джей Бенедикт родился в Бербанке, штат Калифорния, 11 апреля 1951 года. Его семья уехали из Штатов в Европу.
Он решил строить карьеру актера, и снимался со многими известными актерами, и в культовых фильмах и сериалах, таких, как Лекс, Чужие, Спасите Грейс, и многие другие.
В фильме Чужие 1986 он играл отца Ньют. В Звездных войнах он играл Дикона "Дика" Старкиллера, друга Люка Скайуокера, в удаленных сценах станции Тоше в Новой надежде.
Дебют актера в кинематографе состоялся в 1963 году с фильма Тони Сайтора Группа в Бобо.
Однако, настоящую роль, которая сделала его известным, он сыграл в 1982 году. Он сыграл у Блейка Эдвардса в Виктор/Виктория. После этого началась целая эпопея его замечательных ролей в американских и европеских сериалах и фильмах, которые сделали его лицо знакомым зрителю.
Примечательно, что с 2000 по 2007 годы Бенедикт принял участие в создании таких фильмов, как Ватель (2000), Тайные агенты (2004), Византийская принцесса (2006), и Код апокалипсиса (2007), которые имели определенный успех за свою необычность.
Он снялся в таких популярных фильмах, как Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012) и Столетний старик, который вылез в окно и исчез"(2013).
Джей Бенедикт женат с Фиби Школфилд. У пары есть двое детей: Фредди и Леопольд. Он заболел коронавирусом, попал в больницу в США, и умер 4 апреля от легочной недостаточности, спровоцированной коронавирусом.
Кроме того, его голос можно услышать в видеоиграх, документальных фильмах, теле- и радиорекламе, а также в бесчисленных лифтах, театральных фойе и других общественных местах. Упокаивающий голос, требующий, чтобы вы заняли свое место и выключили свой мобильный телефон - это он.
Джей Бенедикт - фильмография
- Выжившие (2017)
- Мадам (2017)
- Искусственный интеллект. Доступ неограничен (2016)
- Скрытое (мини-сериал, 2016)
- Лондонский шпион (мини-сериал, 2015)
- Переломный момент (ТВ, 2015)
- Лунная афера (2015)
- Cilla (мини-сериал, 2014)
- The Angola Deception (2014)
- Столетний старик, который вылез в окно и исчез (2013)
- Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012),
- Лиллехаммер (сериал, 2012 – 2014)
- Страница 8 (ТВ, 2011)
- Чико и Рита (2010)
- Queen Victoria's Men (ТВ, 2008)
- Код апокалипсиса (2007)
- Джихад! (ТВ, 2006)
- Джинн в доме (сериал, 2006 – 2010)
- Византийская принцесса (2006)
- Великий Шарль (сериал, 2006)
- Испорченный телефон (мини-сериал, 2005)
- Икона (ТВ, 2005)
- Однажды в апреле (ТВ, 2005)
- Человек-комар (ТВ, 2005)
- Землетрясение (видео, 2005)
- Тайные агенты (2004)
- Кармен (2003)
- Экспресс Петербург-Канны (2003)
- Семь чудес индустриального мира (сериал, 2003)
- Одни дома (2002)
- Война Фойла (сериал, 2002 – 2015)
- Ласточка (сериал, 2001)
- Ватель (2000)
- Метрополис (мини-сериал, 2000)
- Л.A. 7 (сериал, 2000)
- Спасите Грейс (1999)
- Проект 281 (ТВ, 1999)
- Небольшие летние облака (ТВ, 1999)
- Преступление (сериал, 1999 – ...)
- Это мог бы быть последний раз (ТВ, 1998)
- Последний секрет (1998)
- Только любовь (ТВ, 1998)
- Наследники (ТВ, 1997)
- Джонатан Крик (сериал, 1997 – 2016)
- Лексс (сериал, 1997 – 2002)
- Колония (1997)
- Лексс: Темная зона (мини-сериал, 1996 – 2002)
- Каникулы любви (сериал, 1996 – 2007)
- Бомарше (1996)
- L'histoire du samedi (сериал, 1995 – ...)
- Честь Шарпа (ТВ, 1994)
- Патриоты (1994)
- Запрягая павлинов (ТВ, 1993)
- Розамунда Пилхер (сериал, 1993 – ...)
- Поезд смерти (ТВ, 1992)
- Неестественные поиски (сериал, 1992)
- Warburg: A Man of Influence (мини-сериал, 1992)
- Быть лучшим (ТВ, 1992)
- Англосаксонские позы (мини-сериал, 1992)
- Свет во тьме (1992)
- Мегрэ (сериал, 1991 – 2005)
- 2,4 ребенка (сериал, 1991 – 1999)
- Русский отдел (1990)
- Бриллиантовые головы (1989)
- Заложник Европы (1989)
- Французская революция (ТВ, 1989)
- Хемингуэй (мини-сериал, 1988)
- Предатель (ТВ, 1986)
- Катастрофа (сериал, 1986 – ...)
- Проект А-ко (1986)
- Чужие (1986) - в титрах не указан
- ГоСегун: Странница во времени (видео, 1985)
- Грязная дюжина: Следующее задание (ТВ, 1985)
- Чисто английское убийство (сериал, 1984 – 2010)
- Одинокая леди (1983)
- Резиденция премьер-министра Великобритании (мини-сериал, 1983)
- Виктор/Виктория (1982)
- Нэнси Астор (мини-сериал, 1982)
- Бержерак (сериал, 1981 – 1991)
- Оппенгеймер (мини-сериал, 1980)
- Ekkusu bonbâ (сериал, 1982)
- Копи и Минотавр (1980)
- Ганновер-стрит (1979)
- Winterspelt 1944 (1979)
- Имеющий разрешение любить и убивать (1979)
- Tycoon (сериал, 1978)
- Come Back, Little Sheba (ТВ, 1977)
- Звездные войны: Навая надежда (1977)
- Dickens of London (мини-сериал, 1976)
- Ангелы (сериал, 1975 – 1983)
- Новая звезда (сериал, 1974 – ...)
- Ферма Эммердейл (сериал, 1972 – ...)
- Как мы жили (сериал, 1968 – 1996)