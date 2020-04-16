Лукашенко во время пандемии резко пристыдил наркоманов и курильщиков

Лукашенко раскритиковал людей с вредными привычками / УНИАН

Лидер Беларуси Александр Лукашенко во время пандемии жуткого коронавируса пристыдил людей, которые имеют вредные привычки.

Во время совещании по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, президент отметил, что "ситуация на фоне распространения коронавируса и обеспокоенности в обществе, усиления мер личной гигиены в том числе является хорошим уроком для тех, кто имеет вредные привычки".

"Для наркоманов и курцов – это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии", – сообщил Лукашенко, пишет БЕЛТА.

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Президент существование коронавируса, конечно, не отрицает, но бороться с ним предлагает в основном хоккеем и средствами народной медицины. Периодически впадая в размышления относительно того, кто и для чего этот вирус "создал" и использует.

Коронавирус в Беларуси

Ранее Главред писал, что во время пандемии Лукашенко продолжает вести привычный образ жизни, не соблюдает карантин и занимается спортом. Так, после игры в хоккей, он назвал нахождение на льду лучшим антивирусным средством, а также признался, что пандемия коронавируса никак не повлияла на его образ жизни.

Также напомним, Лукашенко заявил, что граждане страны точно не умрут с голоду в связи со смертоносным китайским коронавирусом, из-за которого объявлена пандемия.