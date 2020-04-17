Лолита рассказала о "п*здюлях" из-за Крыма в России

Лолита Милявская сказала, что получила "п*здюлей" в России из-за фразы о Крыме / Скриншот

Российская певица Лолита Милявская утверждает, что в РФ получила "п*здюлей" из-за фразы, в которой призналась, что в душе для нее захваченный Крым – Украина.

Первым с утра позвонил и разбудил коллега Филипп Киркоров и спросил – "Что у тебя произошло?", рассказала исполнительница в интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание Гордон.

По словам собеседницы, она ответила коллеге – "Да ничего вроде бы", а потом поняла, что был вброс.

"Каких п*здюлей я получила в России за эту фразу... (фраза высказана в интервью в декабре 2018-го, она звучала – "Для меня Крым – это по-прежнему Украина в душе" – Ред.)", – утверждает она.

Певица подчеркнула, что на нее "повесили" признание полуострова. "…Вброс сделали так, что "Милявская признала..." Твою мать, кто такая Милявская? Я вообще дипломат? "Милявская признала Крым". Большего абсурда я даже представить себе не могла…", – поделилась артистка.

Ранее Лолита Милявская утверждала, что не признавала Крым российским. Также певица говорила, что Украина отдала полуостров, Киев не вкладывал в него, а РФ "построила аэропорт и хоть одну дорогу".