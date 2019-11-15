"Чтобы мальчик не пропал": Лолита оплачивала мужу любовниц

Лолита Милявская / Instagram

Лолита Милявская решила опередить своего мужа Дмитрия Иванова, и пошла на телешоу, чтобы первой раскрыть особенности их личной жизни.

Лолита Милявская призналась, что была в курсе романа Дмитрия Иванова, и даже покупала его любовнице вещи в программе Секрет на миллион.

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"Он до последнего манипулировал, отрицал. Хотя при мне покупал для нее вещи. При этом говорит с ней по телефону, спрашивает, что купить. А я оплачиваю все это на кассе", — призналась Лолита.

Однажды вернувшись с гастролей и накатив виски, певица не сдержалась и высказала любимому все, что о нем думает. Собрала его вещи и выставила на лестничную клетку, еще и денег дала немало.

"Я дала ему деньги, чтобы мальчик не пропал. Там было ровно семь тысяч евро. Я сказала, что ровно во столько оценила прелесть супружеской жизни в семь лет. А две тысячи вынимаю за некачественное обслуживание", — сказала певица.

Секрет на миллион: Лолита смотреть онлайн новый выпуск:

Также, по словам Лолиты, Дмитрий увлекся какой-то сектой, и "личностным ростом", и именно это стало одной из причин расставания. Хотя она искала ему психологов, и старалась помочь, ничего так и не вышло.

Ранее стало известно, что Дмитрий Иванов женился на Лолите, чтобы получить гражданство Израиля.

До этого адвокат Лолиты предупреждал, что Дмитрий Иванов пытается нажиться на разводе, и планирует вынести на всеобщее обозрение интимные подробности жизни Лолиты.