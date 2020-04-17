Звезда Сватов Добронравов получил орден от Путина

Федор Добронравов получил орден от Путина / nsn.fm

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом дружбы народов известного комедийного актера и звезду популярного ситкома Сваты Федора Добронравова.

Текст указа был выложен на интернет-портале Государственная система правовой информации РФ. Согласно документу, награды получили звезда фильма Интердевочка и сериала Каменская Елена Яковлева, а также актриса Светлана Рябова.

Напомним, ранее актер Федор Добронравов прояснил ситуацию с массовым уходом актеров из сериала Сваты (в том числе - Анны Кошмал и Людмилы Артемьевой) что якобы и привело к тотальной задержке съемок нового, седьмого сезона.