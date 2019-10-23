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Добронравов высказался о своем уходе из Сватов

23 октября 2019, 15:51

Фанаты сериала Сваты переживают из-за перспектив закрытия сериала. Главный актер из Сватов, Федор Добронравов прокомментировал уход из сериала.

Федор Добронравов
Федор Добронравов прокомментировал уход со Сватов / 1+1

Актер Федор Добронравов прояснил ситуацию с массовым уходом актеров из сериала Сваты, что якобы привело к тотальной задержке съемок.

Федор Добронравов ответил на мучающий всех вопрос о закрытии сериала Сваты и уходе с него ключевых актеров.

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"Будущее сериала будет таким же счастливым, как и прошлые шесть сезонов. Так говорит Федор Викторович", - уверяет представитель Добронравова издание СтарХит.

После того, как пошли слухи об уходе Добрынина, Анны Кошмал и Людмилы Артемьевой из сериала, Добронравов решил прояснить ситуацию.

"Он остается в шоу, на носу выпуск продолжения. Насколько я знаю, актерский состав не претерпит сильных изменений. Все остальное надуманно. Название не поменяется. И проект никто не покидал", - добавил человек Добронравова.

Напомним, что сеть взбудоражили слухи о том, что Сватов 7 не будет - вместо этого сериал превратиться в Золовку.

Кроме того, Николай Добрынин якобы ушел с проекта из-за неадекватных шуток в свой адрес, которые стали мешать ему жить.

Анна Кошмал же - никуда не уезжала - она просто снялась в сериале Великі Вуйки для 1+1.

Сваты смотреть онлайн 6 сезон на 1+1:

Ранее сообщалось, что сериал Сваты 7 переснимают с нуля.

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