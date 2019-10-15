Сваты 7: сериал меняет название

Сваты 7 сезон: когда будет продолжение / 1+1

Актер Сватов Даниил Белых в студии программы Судьба человека на российском телевидении, объявил, что сериал Сваты ждет переименование.

Из-за постоянных проблем со съемками 7 сезона и необходимости заменять некоторых актеров, сериал скоро будет выходить под названием Золовка, уверен Даниил Белых, пишет Телепрограмма.про.

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Белых в Сватах играет Максима Ковалева, а с ним в тандеме - Людмила Артемьева и Татьяна Кравченко. Первая по сюжету его мать, а вторая — теща. Актер признался, что чаще всего ему задают вопросы именно по сериалу Сваты. Причем, самая популярная тема - когда будет 7 сезон.

"Продолжение сериала обязательно будет. Только называться он будет „Золовка". Ну как там идет у нас: тесть, сват и золовка", - заявил Белых, намекнув на ребрендинг сериала в будущем.

Сериал Сваты смотреть онлайн видео:

Ранее пошли слухи, что с сериала Сваты ушел актер, исполняющий главную роль - Николай Добрынин, с персонажа которого постоянно издевается герой Добронравова.

До этого Добронравов объяснил задержку выхода 7 сезона Сватов.

Напомним, 1+1 добились от Госкино разрешения возобновить трансляцию Сватов в Украине.