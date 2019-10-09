Сваты 7 сезон: ушел главный герой сериала

Сваты 7 сезон: Николай Добрынин покинул сериал / 1+1

Один из главных героев сериала Сваты-7 Николай Добрынин покидает съемки. Причиной стали постоянные сценарные издевательства над ним со стороны Добронравова, которые переросли в специфический буллинг в жизни.

Над Николаем Добрыниным начали издеваться прохожие на улице, пишет издание Clutch.

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Николай Донбрынин начал серьезно думать об уходе после того, как ушел Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева. Тогда по сценарию он умер от сердечного приступа.

Добрынин признался, что его постоянно напрягал тот факт, что Добронравов по сценарию сериала постоянно жестко над ним шутил, а Васильев должен был интеллигентно молчать. Он убежден, что его актерский талант в Сватах был полностью закрыт, а на улице прохожие с ним пытались шутить, как и Федор в кино.

Отмечается, что до этого Николай снимался в других амплуа и не видел себя в образе вечно побитой собаки.

Кроме того, проблемой стал запрет ему на въезд в Украину. Съемки в сериале и так были под вопросом, поэтому актер принял решение.

Напомним, что другие актеры Сватов также разъехались - Людмила Артемьева уехала в Германию на ПМЖ, а Анна Кошмал ждет ребенка.

Ранее 1+1 добились от Госкино разрешения возобновить трансляцию Сватов в Украине.