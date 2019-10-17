Дата выхода неизвестна: Сваты 7 переснимают с нуля

7 сезон Сватов может выйти не скоро, несмотря на то, что уже половина сериала отснята. Что спровоцировало это решение, читай на Главреде.
Режиссер Сватов решил полностью переснять 7 сезон Сватов, из-за чего премьера нового сезона из дальней превращается буквально в недостижимую.
Андрей Яковлев сообщил, что намерен переснять новый сезон Сватов после информации об уходе главных актеров сериала, пишет inc-news.ru.
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Режиссер Андрей Яковлев объяснив свое весьма взвешенное решение необходимостью "вдохнуть в сериал новую жизнь".
Он также отметил, что ничего из уже отснятой половины сериала заново использовано не будет.
Не исключено, что пересъемки Сватов-7 заключается в уходе части актеров, которые задействованы в одном из самых известных и любимых телезрителями проекте.
Так, Анна Кошмал, по слухам, беременна, Николай Добрынин устал от издевательств на ним и его героем, а Людмила Артемьева собралась переезжать в Германию.
Ранее появилась информация, что сериал Сваты будет переименован после съемок нового сезона.
Как известно, знаменитый украинский режиссер выступил за запрет сериала Сваты в Украине.
Тем не менее, 1+1 добились от Госкино разрешения возобновить трансляцию Сватов в Украине.