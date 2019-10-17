Дата выхода неизвестна: Сваты 7 переснимают с нуля

Сваты 7: дата выхода нового сезона / 1+1

Режиссер Сватов решил полностью переснять 7 сезон Сватов, из-за чего премьера нового сезона из дальней превращается буквально в недостижимую.

Андрей Яковлев сообщил, что намерен переснять новый сезон Сватов после информации об уходе главных актеров сериала, пишет inc-news.ru.

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Режиссер Андрей Яковлев объяснив свое весьма взвешенное решение необходимостью "вдохнуть в сериал новую жизнь".

Он также отметил, что ничего из уже отснятой половины сериала заново использовано не будет.

Не исключено, что пересъемки Сватов-7 заключается в уходе части актеров, которые задействованы в одном из самых известных и любимых телезрителями проекте.

Так, Анна Кошмал, по слухам, беременна, Николай Добрынин устал от издевательств на ним и его героем, а Людмила Артемьева собралась переезжать в Германию.

Ранее появилась информация, что сериал Сваты будет переименован после съемок нового сезона.

Как известно, знаменитый украинский режиссер выступил за запрет сериала Сваты в Украине.

Тем не менее, 1+1 добились от Госкино разрешения возобновить трансляцию Сватов в Украине.