Известный украинский режиссер выступил за запрет Сватов

Ахтем Сеитаблаев / УНИАН

Известный украинский актер/режиссер ("Киборги", "Чужая молитва" и "Захар Беркут" - Главред) Ахтем Сеитаблаев предельно недвусмысленно высказался о комедийном сериале Сваты.

Свое мнение он высказал в интервью Радио Свобода. Как утверждает Сеитаблаев, показ в Украине Сватов - сериала украинского производства, но с актерами на главных ролях, которые не скрывают своих пропутинских взглядов, не должен осуществляться.

В первую очередь, считает Сеитаблаев, к такому запрету располагают регулярные антиукраинские заявления играющего главную роль в Сватах актера Федора Добронравова.

"Федор Добронравов, открыто, через СМИ, поддерживает оккупацию Крыма, моей малой родины […]. Это же не секрет, что после Крыма начался Донбасс. То есть этот человек поддерживает убийства украинских граждан, моих друзей, части моего народа! И я не воспринимаю этого", — подытожил Сеитаблаев.

Напомним, ранее Федор Добронравов объяснил задержку выхода 7 сезона сериала Сваты. Позднее первый помощник президента Украины заявил о том, что сценарий сериала Сваты базируется на фактах из семей его самого и Владимира Зеленского.