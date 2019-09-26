"Предложил завершить": Добронравов объяснил задержку выхода 7 сезона Сватов

Федор Добронравов рассказал все о Сватах 7 / akter1

Российский актер Федор Добронравов, который регулярно нарушает законы Украины и гастролирует в Крыму, пролил немного света на съемки нового сезона сериала 95 Квартала Сваты, в котором исполняет одну из главных ролей.

Он уверен, что сериал нравится людям, потому что, в нем нет политики и крови.

"В Сватах великолепные партнеры, режиссер, сценарий, в нем нет ничего, кроме добра, — ни политики, ни крови. Наверное, народная любовь из-за этого и пришла", - сказал он.

Однако Добронравов признался, что подумывал бросить сериал, завершить или приостановить его.

"В какой-то период, после того, как мы сняли уже шесть сезонов, я предложил завершить проект или сделать перерыв. Ведь шесть лет подряд мы занимались только этим сериалом. Но прошло пять лет, и я понял, как зрители полюбили его, нас постоянно спрашивают, как дела у героев, будет ли продолжение. Тогда мы решили возобновить съемки", - объяснил актер.

Добронравов назвал "геополитическими неурядицами" то, что из-за его гастролей в Крыму и советской символике в сериале, Сватов запретили в Украине. Однако, весной 2019 года при помощи адвокатов, работавших ранее с его друзьями, он добился отмены запрета посещения Украины, и даже не получил его после очередных гастролей в оккупированном Крыму. Теперь он надеется на скорые досъемки Сватов и возвращение на ТВ Украины.

"Из-за геополитических неурядиц пришлось два года снимать в Белоруссии. Всё было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу. Надеюсь и молюсь, что мы скоро все доснимем. Пока что готова половина сезона", - просветил поклонников Добронравов.

Как известно, Сершей Шефир подтвердил, что Сваты основаны на биографии Владимира Зеленского.

Напомним, Сваты были запрещены в Украине частично из-за актера Федора Добронравова, который высказал свою антиукраинскую позицию, а частично из-за того, что в сериале появляется запрещенная коммунистическая и российская пропагандистская символика. Украина и украинцы в сериале выставляются в очень неприглядном свете.

Недавно Госкино начало восстановление лицензии 1+1 на показ сериала.

Но после критики со стороны общественности, глава Госкино попытался снять с себя ответственность за принятое решение, перекладывая ее на Минкульт.