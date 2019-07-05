Показ Сватов в Украине: Госкино пытается свалить с себя ответственность

5 июля 2019, 13:19

Филипп Ильенко глава Госкино, разрешившего показ Сватов в Украине, записал пафосное видео, в котором постарался сложить с себя ответственность за выдачу лицензии на Сватов 1+1.

Сваты
Глава Госкино сделал пафосное заявление по Сватам / 1+1

Пилип Илленко, который возглавляет Госкино, сначала разрешил возобновление трансляции сериала Сваты в Украине, а потом решил откреститься от своего решения и переложить ответственность на СБУ, прокуратуру и суд.

В своем видео, опубликованном в YouTube, Илленко заявил, что не имел выбора, и разрешил показ сериала, а теперь не имеет выбора и выдаст 1+1 новую лицензию на трансляцию Сватов.

При этом, он уточнил, что окружной суд Киева отменил решения СБУ и других структур из-за того, что в поданных ранее документах были допущены ошибки в какой-то справке.

"Меня удивляет позиция отстранения в этом вопросе. Если речь о справке, почему бы СБУ не исправить эту ошибку, составить правильную справку, подать ее в Министерство культуры, повторно", - заявил он.

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При этом Илленко заявил, что Минкульт якобы также не реагировал на ситуацию со Сватами. Хотя, Минкульт по закону не обязан решать вопросы с прокатными лицензиями - это полностью парафия Госкино. Тем не менее, чиновник обиженно заявил, что все делают Госкино крайним в вопросе возобновления трансляции Сватов, им обратился к Владимиру Зеленскому.

"Я глубоко убежден, что вопрос Сватов выходит за пределы юридического аспекта, оно лежит в плоскости моральной и политической. И поэтому я обращаюсь к Президенту Украины: господин Владимир, вы уже не является продюсером сериала Сваты, его производителем, сегодня вы Президентом Украины. И я считаю, что именно вы имеете принять решение о дальнейшей судьбе этого сериала и показать, что для вас является приоритетом - возвращение этого продукта в эфир или очистки информационного пространства Украины от украинофобов, пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства", - потребовал он.

Глава Госкино потребовал у Зеленского запретить Сватов:

Как известно, в сериале Сваты действительно присутствует российская символика, "колорадские ленты", и запрещенные актеры, показ которых на 6-м году войны с Россией морально не этичен, но украинцев удивила позиция Госкино жаловаться, вместо того, чтобы действовать.

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"Так не видавайте! Майте честь і позицію!", "Без ВП війна. Завтра Український суд російської федерації винисе постанову шоб українське військо застрелилось.... :( Будемо чекати?", "Клоун угомонись. Скоро на нары собирай вещи пока можешь", "А с чего это мурло взяло, что вообще кто то должен решать кроме рынка, что люди могут смотреть? Разве телеканалы государственные ? Разве содержание фильма содержит противозаконные призывы? Есть запрос у граждан, значит заткните свою пельку и не отсвечивайте".

Сваты
Сваты / скриншот

Хотя другие пишут, что позиция правильная: "Молодець", "Свати - лайно для дибілів!!!", "Поддерживаю".
 

Свати
Свати / скриншот

Ранее член комиссии при Госкино заявил, что чиновники готовятся нова запретить Сватов и лишить 1+1 лицензии на трансляцию сериала.

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