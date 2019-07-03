Сваты с Путиным и Сталиным: Госкино снова готовит запрет сериала

Госкино может возобновить запрет на показ сериала Сваты из-за обилия запрещенной российской пропагандистской символики в сериале.

Об этом подробно рассказал в эфире программы Нині вже член экспертной комиссии при Госкино Сергей Стуканов.

Он заявил, что сериал подпадает под запрет на показ в Украине, потому что в нем появляется российская государственная символика, а среди героев ленты есть работники правоохранительных органов РФ, что запрещено законом.

"Я уже не говорю, что в шестом сезоне, который начал показывать телеканал 1+1, появляется портрет президента Путина, Сталина, появляется георгиевская лента, которая так же признана враждебной символикой, но уже по другим законам, в частности о декоммунизации. Шестой сезон не должен быть сейчас на экранах", — отметил Стуканов.

Опираясь на эти факты в Госкино обратились гражданские организации, которые требуют пересмотреть разрешение показа Сватов на ТВ, и возобновить запрет. Он также отметил, что Госкино после начала трансляции Сватов имеет право лишить 1+1 прокатной лицензии на сериал Сваты.

"Думаю государственное агентство имеет все основания это сделать, даже не обращаясь к экспертной комиссии", - отметил от.

Нині вже 02-07-2019 про запрет Сватов смотреть онлайн:

Ранее 1+1 через суд получил право возобновить трансляцию сериала Сваты на украинском ТВ.