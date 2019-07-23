Сваты основаны на биографии Зеленского

Владимир Зеленский использовал свой опыт для сериала Сваты / АПУ

Первый помощник украинского президента Сергей Шефир признался, что, когда писался сценарий сериала Сваты, то ситуации брались из семей самого Шефира и Владимира Зеленского.

Объясняя, почему сериал Сваты не такой уж плохой, Сергей Шефир в интервью Левому берегу подробно изложил, на основании каких ситуаций создавались Сваты.

"Знаете, почему сериал был так популярен? Все сюжеты из жизни. Все это происходило в наших семьях…", - заявил он.

Когда у него переспросили - конкретно чьих семей, Шефир уточнил: "Ну, да – моей, Володи".

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"Вот эта напряженность между родителями жены и мужа, борьба за ребенка. Когда, например, ты думаешь кому первым из них ребенка завезти, чтобы не было ревности", - объяснил политик.

Причем, он уверен, что и Добронравов ни в чем на самом деле не виновен. Ведь в поездках в оккупированный Крым нет ничего особенного, и в особенности в поездках Федора Добронравова.

"Очень много людей ездили в Крым", - уверен Шефир.

Он сказал, что много людей "не знали", что в Крым нужно ехать с материковой Украины, а не через Керченский мост и Россию.

Напомним, Сваты были запрещены в Украине частично из-за актера Федора Добронравова, который высказал свою антиукраинскую позицию, а частично из-за того, что в сериале появляется запрещенная коммунистическая и российская пропагандистская символика. Украина и украинцы в сериале выставляются в очень неприглядном свете.

Недавно Госкино начало восстановление лицензии 1+1 на показ сериала.

Но после критики со стороны общественности, глава Госкино попытался снять с себя ответственность за принятое решение, перекладывая ее на Минкульт.