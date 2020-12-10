Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана: в Армении резко отреагировали

Алиев снова сделал громкое заявление в адрес Армении / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 декабря во время военного парада в честь прекращения военных действий в Нагорном Карабахе назвал Ереван и часть армянских территорий "историческими азербайджанскими землями".

Пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян​ резко высказалась и возмутилась таким заявлением Алиева.

Как сообщает Аrmenpress, в Ереване заявление азербайджанского лидера назвали провокацией.

"Решительно осуждаем озвученные территориальные претензии к Армении. Они ставят под сомнение готовность Азербайджана к установлению мира и угрожают региональной безопасности. Это настоящая провокация", – сказала пресс-секретарь Пашиняна.

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Алиев во время парада отметил, что в течение 17 лет он неоднократно говорил армянской власти, что если территории не отдадут мирно, то Баку вернет их военным путем.​

"Pангезур, Севан, Ереван – это все исторические азербайджанские земли. Наш народ веками жил там, но руководство Армении изгнало из родных земель сотни тысяч азербайджанцев. Затем такая же картина наблюдалась в Карабахе", – отметил Алиев.

Сообщается, что участие в параде приняли около 3 тысяч военных Азербайджана и 2 783 военных из Турции.

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