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Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана: в Армении резко отреагировали

10 декабря 2020, 23:54
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В Ереване заявление азербайджанского лидера назвали провокацией.

Алиев снова сделал громкое заявление в адрес Армении / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 декабря во время военного парада в честь прекращения военных действий в Нагорном Карабахе назвал Ереван и часть армянских территорий "историческими азербайджанскими землями".

Пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян​ резко высказалась и возмутилась таким заявлением Алиева.

Как сообщает Аrmenpress, в Ереване заявление азербайджанского лидера назвали провокацией.

"Решительно осуждаем озвученные территориальные претензии к Армении. Они ставят под сомнение готовность Азербайджана к установлению мира и угрожают региональной безопасности. Это настоящая провокация", – сказала пресс-секретарь Пашиняна.

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Алиев во время парада отметил, что в течение 17 лет он неоднократно говорил армянской власти, что если территории не отдадут мирно, то Баку вернет их военным путем.​

"Pангезур, Севан, Ереван – это все исторические азербайджанские земли. Наш народ веками жил там, но руководство Армении изгнало из родных земель сотни тысяч азербайджанцев. Затем такая же картина наблюдалась в Карабахе", – отметил Алиев.

Сообщается, что участие в параде приняли около 3 тысяч военных Азербайджана и 2 783 военных из Турции.

  • В Баку прошел парад Reuters
  • В Баку прошел парад Reuters
  • В Баку прошел парад Reuters
  • В Баку прошел парад Reuters
  • В Баку прошел парад Reuters

Война в Нагорном Карабахе - о чем ранее сообщал Главред:

  • Армяно-азербайджанский конфликт завершился победой Азербайджана и подписанием Баку, Ереваном и Москвой 9 ноября заявления о прекращении военных действий в регионе.
  • Согласно договоренностям, Армения передала Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Ереван дал согласие на создание сухопутного коридора между Нахичеванью и азербайджанским государством через территорию своей страны. На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.
  • 5 декабря министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что военная операция Баку в Карабахе достигла своей цели, в том числе благодаря новейшим турецким вооружениям.

Нагорный Карабах Ильхам Алиев новости Армении новости Азербайджана
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