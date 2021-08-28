Антикоронавирусный помидор: в Узбекистане выращивают томаты с вакциной против COVID-19

В помидоры поместили клетку коронавируса / УНИАН

Пандемия так достала мир, что люди начали прибегать к самым удивительным методам ее противодействия. К примеру, в Узбекистане начали выращивать помидоры, которые якобы вырабатывают вакцину от коронавирусной инфекции. Агрономы утверждают, что уже через два месяца желающие смогут попробовать лечебные томаты и проверить их эффективность. В частности, речь идет о том, что растение вырабатывает антиген к коронавирусу.

Разработка, как сообщили в Telegram-канале Zamon, принадлежит ученым из Центра геномики и биоинформатики Академии Наук Узбекистана.

Исследователи надеются, что помидоры станут альтернативным вариантом традиционной вакцинации.

Создатели "волшебных" помидор клонировали часть клетки вируса COVID-19, который обнаружили в Узбекистане, и внедрили ее в клетку растения.

Теперь, как утверждают ученые, томаты могут выделять вакцину от коронавируса.

Напомним, ранее американские исследователи выяснили, что у детей, родившихся во время пандемии коронавируса значительно снизился коэффициент интеллекта. Наиболее худшими были показатели у тех, кто родился в малообеспеченных семьях.

Также качество спермы у мужчин, которые переболели коронавирусной инфекцией, существенно снизилось. Наиболее после коронавируса пострадали гены, которые принимают участие в процессах энергообразования в митохондриях.