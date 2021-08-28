УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Антикоронавирусный помидор: в Узбекистане выращивают томаты с вакциной против COVID-19

28 августа 2021, 02:46
Прослушать новость
Остановить

Ягода якобы вырабатывает антиген к COVID-19.

помидоры
В помидоры поместили клетку коронавируса / УНИАН

Пандемия так достала мир, что люди начали прибегать к самым удивительным методам ее противодействия. К примеру, в Узбекистане начали выращивать помидоры, которые якобы вырабатывают вакцину от коронавирусной инфекции. Агрономы утверждают, что уже через два месяца желающие смогут попробовать лечебные томаты и проверить их эффективность. В частности, речь идет о том, что растение вырабатывает антиген к коронавирусу.

Разработка, как сообщили в Telegram-канале Zamon, принадлежит ученым из Центра геномики и биоинформатики Академии Наук Узбекистана.

Исследователи надеются, что помидоры станут альтернативным вариантом традиционной вакцинации.

Создатели "волшебных" помидор клонировали часть клетки вируса COVID-19, который обнаружили в Узбекистане, и внедрили ее в клетку растения.

Теперь, как утверждают ученые, томаты могут выделять вакцину от коронавируса.

Напомним, ранее американские исследователи выяснили, что у детей, родившихся во время пандемии коронавируса значительно снизился коэффициент интеллекта. Наиболее худшими были показатели у тех, кто родился в малообеспеченных семьях.

Также качество спермы у мужчин, которые переболели коронавирусной инфекцией, существенно снизилось. Наиболее после коронавируса пострадали гены, которые принимают участие в процессах энергообразования в митохондриях.

viber
коронавирус новости Узбекистана вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Антикоронавирусный помидор: в Узбекистане выращивают томаты с вакциной против COVID-19». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или изменыГороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или измены "Взрыв успеха" и вступление в НАТО: астролог рассказал, что ждет Украину в ближайшие 10 лет"Взрыв успеха" и вступление в НАТО: астролог рассказал, что ждет Украину в ближайшие 10 лет Порошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержалиПорошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержали Знаковый кейс: почему президент Эстонии пошла в наступление на УкраинуЗнаковый кейс: почему президент Эстонии пошла в наступление на Украину Самые опасные предметы в доме, которые притягивают бедность и несчастьеСамые опасные предметы в доме, которые притягивают бедность и несчастье

Последние новости

03:53

Названы пять самых бесполезных диет

03:45

Любовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: ревность бывших, вранье или тайный роман

03:42

Врач объяснил, чем опасна нехватка магния в теле и как ее избежать

03:23

Как отличить украинцев от русских: Ницой назвала главный признак Видео

03:00

Салат от 100 болезней: суперский рецепт от диетолога

Реклама
02:46

Антикоронавирусный помидор: в Узбекистане выращивают томаты с вакциной против COVID-19 Видео

02:44

"Маска не туда надевается": Соня Таюрская разделась и взбудоражила Сеть развратными фото

01:55

Новая волна COVID-19 уже началась: врач дал неожиданный прогноз по локдауну в Украине Видео

01:13

Почему людям нужно есть семечки - ответ гастроэнтеролога

27 августа, пятница
23:58

Как табачный дым влияет на здоровье детей: новое исследование Видео

23:40

Почему нельзя пить спиртное на выходных - ответ психотерапевта

23:31

Как выглядит салон самого большого самолета в мире Ан-225 Мрия: невероятные кадры Фото Видео

22:59

Кулеба раскритиковал слова президента Эстонии о перспективе Украины в ЕС Видео

22:46

"Заставляла спать с животными": на Волыни женщина держала в рабстве трех бездомных

22:33

Старческое слабоумие: как сновидения могут указать на вашу зону риска Видео

22:25

У Байдена предупредили мир из-за угрозы новых терактов в Кабуле Видео

22:17

В школе Львова нашли ртуть: металл из-под пола изымали спасатели Видео

21:57

Хранил расчлененную жену в морозилке: в Киеве произошло жуткое убийство Видео

21:51

В Украине обнаружили опасные детские игрушки в популярном магазине Видео

21:45

Насколько реален "супер вариант" Covid-22: вирусная заявка проверена фактами Видео

Реклама
21:42

Диджитализация рулит: украинские школьники будут получать е-свидетельства о начальном образовании

21:06

Альцгеймер: признаки в глазах могут сигнализировать о том, что вы находитесь в группе риска Видео

21:00

Избил ружьем: на Волыни 36-летний мужчина на берегу реки напал и изнасиловал женщину Видео

20:51

Оторванные губы, половой орган и погрызенные уши: в Черкассах спасают замученного 6-летнего мальчика

20:43

На выходных в Украину придет опасная погода Видео

20:18

Пока дети спали: воспитатель детского сада в Мариуполе обворовывала малышей

20:17

Цены взлетели за неделю: в Украине подорожали самые популярные корнеплоды Видео

19:52

"Мама молила о помощи": подробности смерти ребенка, который впал в кому в лагере Видео

19:31

Почему после Афганистана США точно не бросят Украину один на один с РФ мнение

19:18

Спустя 12 лет: Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед

19:15

Инфекционист назвал новый распространенный симптом COVID-19 Видео

18:49

Спустя полтора года: Украина и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение Видео

18:19

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: приметы и запреты

18:16

Два месяца в браке: в Днепре мужчина с баллончиком ограбил собственную жену Видео

17:57

Новые туалеты и кнопка вызова проводника: "Укрзализныця" показала новые вагоны Видео

17:46

В Украине в сентябре взлетят тарифы на газ для населения

17:26

"Обе ноги - хрясь пополам": в Днепре на пенсионера рухнуло дерево и сломало ему конечности

17:17

"Украинцы – это наши люди": Лукашенко заявил о нежелании разрывать отношения с Киевом Видео

16:59

"Нельзя смотреть на меня": в киевском ТЦ агрессивная женщина рассекла девушке голову Видео

16:09

"Постоянная угроза - в Приднестровском регионе": Зеленский призвал стран-соседей усилить ВМС Видео

Реклама
16:00

Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, выигрыш или риск травм Видео

15:56

Врачи назвали три "туалетных" ошибки у мужчин, которые приводят к серьезным последствиям Видео

15:54

В Днепре девушка вывела в парк на прогулку 2-метрового удава (видео)

15:30

Задождит и затуманит: Украину накроет мощный шторм Видео

15:03

Владимир Дантес занял место Осадчей в шоу Светская жизнь

14:57

В центре Львова посреди бела дня расстреляли таксиста: фото и приметы подозреваемых

14:52

Пропагандисты РФ опозорились, состряпав дикий фейк о беженцах из Афганистна Видео

14:50

Невеста Романа Сасанчина беременна их первецем

14:39

В Виннице среди привитых от коронавируса разыграют сотню ценных призов: главный - Toyota Corolla Видео

14:30

"Большая стройка" на железной дороге: Украина договорилась со Швейцарией об финансировании на 500 млн евро

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять