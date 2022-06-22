"Бальзамирует себя заживо": в России рассказали об ухудшении здоровья Путина

В РФ может состояться массовая мобилизация, во время которой правительство будет вербовать людей из бедных регионов.
Несмотря на обилие информации об ухудшении состояния здоровья президента РФ Владимира Путина, вероятно, пока он не потеряет поддержку у себя в стране.
Это обусловит то, что война в Украине еще будет продолжаться, пишет британское издание Mirror.
Аналитик по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк считает, что Владимир Путин "бальзамирует себя живьем" с помощью ботокса.
"Есть больше болтовни о его здоровье, больше спекуляций о преемственности", — сказал эксперт.
При этом он сослался на слова своего знакомого, который рассказал о том, что хозяин Кремля "действительно выглядит уставшим и немного устаревшим".
В свою очередь западные чиновники говорят, что президентские выборы 2024 года в РФ "выглядят интереснее, чем шесть месяцев назад".
"Ущерб, который он наносит положению России в мире, российской экономике, будущем России будет иметь политические последствия", — сказал один из них.
Подчеркивается - то, что Кремль не переименовал свое вторжение в Украину из "спецоперации" в "войну", по мнению чиновников, свидетельствует о высокой нервозности относительно того, как простые россияне относятся к конфликту.
Продолжение войны и мобилизация в РФ
Собеседники издания считают, что в России все же состоится массовая мобилизация, во время которой правительство будет вербовать людей из бедных регионов для участия в боевых действиях в Украине.
Но Москва обеспокоена этим, поскольку это было бы признанием неудачи того, что должно было стать молниеносным вторжением.
Тем временем пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков попытался опровергнуть слухи о плохом здоровье Путина.
"Я могу вам сказать одно, что вчера, я знаю, днем он действительно играл в хоккей", – передает заявление Пескова NBC News 21 июня Sky News.
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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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