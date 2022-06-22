"Бальзамирует себя заживо": в России рассказали об ухудшении здоровья Путина

Владимир Путин / Фото УНИАН

Несмотря на обилие информации об ухудшении состояния здоровья президента РФ Владимира Путина, вероятно, пока он не потеряет поддержку у себя в стране.

Это обусловит то, что война в Украине еще будет продолжаться, пишет британское издание Mirror.

Аналитик по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк считает, что Владимир Путин "бальзамирует себя живьем" с помощью ботокса.

"Есть больше болтовни о его здоровье, больше спекуляций о преемственности", — сказал эксперт.

При этом он сослался на слова своего знакомого, который рассказал о том, что хозяин Кремля "действительно выглядит уставшим и немного устаревшим".

В свою очередь западные чиновники говорят, что президентские выборы 2024 года в РФ "выглядят интереснее, чем шесть месяцев назад".

"Ущерб, который он наносит положению России в мире, российской экономике, будущем России будет иметь политические последствия", — сказал один из них.

Подчеркивается - то, что Кремль не переименовал свое вторжение в Украину из "спецоперации" в "войну", по мнению чиновников, свидетельствует о высокой нервозности относительно того, как простые россияне относятся к конфликту.

Продолжение войны и мобилизация в РФ

Собеседники издания считают, что в России все же состоится массовая мобилизация, во время которой правительство будет вербовать людей из бедных регионов для участия в боевых действиях в Украине.

Но Москва обеспокоена этим, поскольку это было бы признанием неудачи того, что должно было стать молниеносным вторжением.

Тем временем пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков попытался опровергнуть слухи о плохом здоровье Путина.

"Я могу вам сказать одно, что вчера, я знаю, днем он действительно играл в хоккей", – передает заявление Пескова NBC News 21 июня Sky News.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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