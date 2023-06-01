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Байден намерен пересекать "красные линии", блеф Путина провалился – WP

Андрей Ганчук
1 июня 2023, 16:00 обновлено 1 июня, 16:05
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Никто не знает, где проходят "красные линии" агрессора России – все может быстро меняться, считает эксперт по российским вопросам Максим Саморуков.
Джо Байден, Владимр Путин
Решением по F-16 для Украины Байден пересек еще одну "красную линию" Путина / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Кремль

Президент США Джо Байден стремится усиливать военную помощь Украине и "пересекать" так называемые "красные линии" России. Владимир Путин блефует, когда говорит об этих линиях, а Москва ничего не делает. Поэтому решительность Вашингтона растет. Однако все может быстро измениться.

Журналисты The Washington Post в своем материале написали о том, что Байден еще раз пересек "красную линию" России, когда одобрил поставки Украине истребителей F-16.

"Администрация Байдена и дальше пополняет украинский арсенал оружия. Речь идет и о решении президента США помочь Украине с получением истребителей F-16 – именно это для Путина новой "красной линией", - отмечается в статье.

Указывается, что решительность Байдена растет из-за того, что Путин не реализовал угрозы в адрес Запада, которые он обещал предпринять в ответ на военную помощь Украине. Блеф Путина провалился, но ситуация может быстро измениться.

"Россия столько раз обесценивала свои красные линии, говоря, что определенные вещи неприемлемы, а потом ничего не делала, когда они происходили. Проблема в том, что мы не знаем фактической красной линии. Это в голове одного человека, и это может изменяться с дня в день", - подчеркнул один из собеседников издания, эксперт по вопросам России в Фонде Карнеги Максим Саморуков.

Истребители F-16 для Украины

Президент США Джо Байден 19 мая на саммите G7 в Японии сказал, что Штаты поддерживают решение стран-союзников начать обучение пилотов Воздушных сил ВСУ по управлению истребителями Запада, среди которых боевые самолеты F-16.

Журналисты NBC позже выяснили, что США и союзники собираются отправить Украине истребители F-16. Штаты могут передать свои боевые самолеты не напрямую, а через посредников.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена и назвал его заявление историческим. Глава Офиса президента Ермак подтвердил создания авиационной коалиции для Украины.

Советник министра обороны Юрий Сак считает, что первые истребители F-16 Украина может получить уже осенью. Ориентировочно – в конце сентября – начале октября.

Смотрите видео, в котором Игнат рассказал, кто из союзников первым может дать Украине F-16:

Другие новости:

Владимир Путин Джо Байден F-16 война России и Украины
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