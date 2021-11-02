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Байден уснул прямо на конференции ООН по климату

2 ноября 2021, 12:26

В Сети опубликовали видеозапись инцидента, на котором американский президент на конференции Джо Байден больше минуты просто сидит с закрытыми глазами.

Байден
Джо Байден / скриншот из видео

Президент США Джо Байден, по всей вероятности, сидел с закрытыми глазами во время климатической конференции COP26 в шотландском городе Глазго, которую организовала ООН. Об этом сообщает BBC.

Также издание опубликовало видеозапись инцидента, на котором Байден больше минуты сидит с закрытыми глазами.

К слову, президент США входит в число мировых лидеров, посетивших климатическое событие COP26. В общей сложности в Глазго съехались лидеры 120 стран мира. Государства должны договориться, как предотвратить катастрофическое глобальное потепление. Принял участие в конференции лидеров и президент Украины Владимир Зеленский.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на встрече президента США Джо Байден и президента России Владимира Путина в Женеве произошел курьезный момент во время пресс-конференции.

Конфуз случился, когда Байден называл цель проведения саммита с Владимиром Путиным в Женеве.

Лидер Белого дома оговорился, назвав президента Владимира Путина Дональдом Трампом.

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