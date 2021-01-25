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Белый дом выдвинул требование Кремлю по Навальному

25 января 2021, 22:33
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Байден осудил проявление политических репрессий в России.

Белый дом
Белый дом выдвинул требование Кремлю по Навальному / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила свое требование к властям России немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, задержанных в ходе митингов 23 января.

"Мы призываем российские власти освободить всех задержанных за осуществление своих универсальных прав и за немедленное и безоговорочное освобождение Алексея Навального", - заявила в понедельник, 25 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует Independent.

На прошлых выходных подобное заявление сделал Госдепартамент США, также требуя освобождения оппозиционеров.

Как пишет издание, решительное осуждение 46-м президентом нового проявления политических репрессий в России знаменует собой резкий отход от позиций его предшественника, который в сентябре 2020-го не сказал, что Навальный был отравлен российскими правительственными агентами, о чем широко сообщалось.

Добавим, что в ходе протестов 23 января в России задержали более 3700 человек, из них только в Москве – 1294, в Санкт-Петербурге – 486. В Москве, по разным оценкам, митинговали от 20 до 50 тысяч человек. В Санкт-Петербурге на улицы вышли от 20 до 35 тысяч человек.

Протесты в России 23 января – о чем сообщалось ранее:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.
  • 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.

Почему задержали Навального

У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.

Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.

До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:

  • 13 января,
  • 27 января,
  • 3 февраля,
  • 16 марта,
  • 6 июля,
  • 17 августа.

Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.

Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.

Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.

Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.

Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До заседания, которое пока намечено на 29 января, он будет находиться под стражей.

новости США Джейн Псаки Джо Байден Алексей Навальный
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