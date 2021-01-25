Белый дом выдвинул требование Кремлю по Навальному

Байден осудил проявление политических репрессий в России.
Администрация президента США Джо Байдена подтвердила свое требование к властям России немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, задержанных в ходе митингов 23 января.
"Мы призываем российские власти освободить всех задержанных за осуществление своих универсальных прав и за немедленное и безоговорочное освобождение Алексея Навального", - заявила в понедельник, 25 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует Independent.
На прошлых выходных подобное заявление сделал Госдепартамент США, также требуя освобождения оппозиционеров.
Как пишет издание, решительное осуждение 46-м президентом нового проявления политических репрессий в России знаменует собой резкий отход от позиций его предшественника, который в сентябре 2020-го не сказал, что Навальный был отравлен российскими правительственными агентами, о чем широко сообщалось.
Добавим, что в ходе протестов 23 января в России задержали более 3700 человек, из них только в Москве – 1294, в Санкт-Петербурге – 486. В Москве, по разным оценкам, митинговали от 20 до 50 тысяч человек. В Санкт-Петербурге на улицы вышли от 20 до 35 тысяч человек.
Протесты в России 23 января – о чем сообщалось ранее:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.
- 23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.
Почему задержали Навального
У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.
Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.
До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:
- 13 января,
- 27 января,
- 3 февраля,
- 16 марта,
- 6 июля,
- 17 августа.
Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.
Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.
Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.
Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.
Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До заседания, которое пока намечено на 29 января, он будет находиться под стражей.