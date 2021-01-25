Белый дом выдвинул требование Кремлю по Навальному / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила свое требование к властям России немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, задержанных в ходе митингов 23 января.

"Мы призываем российские власти освободить всех задержанных за осуществление своих универсальных прав и за немедленное и безоговорочное освобождение Алексея Навального", - заявила в понедельник, 25 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует Independent.

На прошлых выходных подобное заявление сделал Госдепартамент США, также требуя освобождения оппозиционеров.

Как пишет издание, решительное осуждение 46-м президентом нового проявления политических репрессий в России знаменует собой резкий отход от позиций его предшественника, который в сентябре 2020-го не сказал, что Навальный был отравлен российскими правительственными агентами, о чем широко сообщалось.

Добавим, что в ходе протестов 23 января в России задержали более 3700 человек, из них только в Москве – 1294, в Санкт-Петербурге – 486. В Москве, по разным оценкам, митинговали от 20 до 50 тысяч человек. В Санкт-Петербурге на улицы вышли от 20 до 35 тысяч человек.

Протесты в России 23 января – о чем сообщалось ранее:

18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.

В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку. Соратник политика Леонид Волков заявил, что идет подготовка массовых акций, которые должны состояться 23 января.

23 января Соединенные Штаты решительно осудили применения силы против протестующих на митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как говорится в заявлении Госдепа, российское правительство стремится подавить права своих граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, преследуя организаторов протестов, угрожая платформам социальных сетей и арестовывая потенциальных участников.