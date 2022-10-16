Бежал, как антилопа: в России сняли на видео яростный побег парня от полиции с повесткой

Полицейские устроили настоящую облаву на жилой комплекс - караулили всех мужчин у каждого подъезда.
В Санкт-Петербурге мужчина безуспешно пытался сбежать от полицейских, которые пытались вручить ему повестку в военкомат. Инцидент снял на видео житель дома, стоя на балконе.
Сообщается, что все произошло в ЖК "Ладожский парк". Увидев полицейских с повесткой, парень пустился наутек, не выпуская при этом из рук пакета. За ним погналось несколько человек. При этом парень чуть не попал под колеса автомобиля. Но в итоге его поймали.
Дальнейшая судьба уклониста неизвестна, его личность тоже.
Стояли у каждой "парадной"
Ксения Собчак у себя в телеграме подтвердила, что сегодня в Петербурге сотрудники военкомата пришли в ЖК "Ладожский парк".
"Подписчики сообщили, что они стояли у каждой парадной (подъезд по-питерски, - ред.), в арках на выходе, караулили этажи и останавливали машины на территории ЖК. То есть мужчины буквально не могли пройти мимо - их всех останавливали и требовали предоставить документы. А тем, кто был в списках - вручили повестки. Похожая ситуация сегодня наблюдалась и в другом питерском ЖК - "Полюстрово парк", - пишет она.
"Мобиков" уже полным ходом "двухсотят"
Родственникам людей, мобилизованных согласно указам диктатора Владимира Путина от 21 сентября, начали приходить "похоронки" ‒ с сообщениями об их гибели в Украине.
В четверг, 13 октября, чиновники в Челябинской области сообщила о гибели пяти мобилизованных солдат. В сообщениях в субботу, 15 октября, говорится, что погибли еще четыре человека, мобилизованных в Красноярском крае.
Родственники некоторых погибших мужчин сказали, что им обещали два месяца обучения, прежде чем их отправят на передовую. 14 человек уже скончались, не доехав до фронта ‒ по разным причинам (включая самоубийства, сердечные приступы, драки и прочие недуги).
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