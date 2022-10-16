В Кремле началось противостояние из-за объявления мобилизации в РФ - Ходжес

В Кремле началось противостояние из-за мобилизации в РФ / коллаж фото УНИАН

В Кремле началось противостояние. Руководство РФ признало, что решение диктатора Путина о "частичной" мобилизации привело к ужасным последствиям. Об этом заявил бывший командующий Сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в эфире Эспрессо.

"Путин был вынужден дать согласие на мобилизацию и признать, что не может контролировать всего. Это важно, и именно из-за этого началось противостояние в Кремле. С самого начала было понятно, что россияне не поддерживают мобилизацию. Полмиллиона военнообязанных россиян покинули страну, чтобы не быть мобилизованными, они не хотят драться за российскую армию или против Украины", - пояснил Ходжес.

Он акцентировал внимание на условиях, в которых находятся российские оккупанты и на отсутствии нормального обеспечения россиян. Ходжес добавил, что все это из-за коррупции в России, которая длилась годами.

"Вся эта система - результат долгих лет коррупции и некомпетентности. Но это произошло и это преступление, что необученные солдаты будут отправлены на войну. Путин просто распоряжается их жизнями, забрасывает телами поле боя, чтобы продолжать войну. Ему все равно сколько людей могут погибнуть, но это его метод продолжения войны", - добавил Ходжес.

Как сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил российского диктатора Владимира Путина. Перед официальной встречей турецкий президент подошел чуть позже, заставив своего российского коллегу нервно переминаться с ноги на ногу в ожидании. Встреча Эрдогана и Путина состоялась в четверг, 13 октября, на полях саммита "Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии".

Во время встречи с российским диктатором Путиным на саммите в Казахстане президент Турции Эрдоган призвал "прекратить кровопролитие в Украине". Эрдоган отметил, что этот вопрос является приоритетным. Также известно, что Путин и Эрдоган договорились провести двустороннюю встречу.

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