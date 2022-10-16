УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Кремле началось противостояние из-за объявления мобилизации в РФ - Ходжес

16 октября 2022, 10:12

Руководство РФ признало, что последствия мобилизации и войны в Украине ужасны.

Кремль, Ходжес
В Кремле началось противостояние из-за мобилизации в РФ / коллаж фото УНИАН

В Кремле началось противостояние. Руководство РФ признало, что решение диктатора Путина о "частичной" мобилизации привело к ужасным последствиям. Об этом заявил бывший командующий Сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в эфире Эспрессо.

"Путин был вынужден дать согласие на мобилизацию и признать, что не может контролировать всего. Это важно, и именно из-за этого началось противостояние в Кремле. С самого начала было понятно, что россияне не поддерживают мобилизацию. Полмиллиона военнообязанных россиян покинули страну, чтобы не быть мобилизованными, они не хотят драться за российскую армию или против Украины", - пояснил Ходжес.

Он акцентировал внимание на условиях, в которых находятся российские оккупанты и на отсутствии нормального обеспечения россиян. Ходжес добавил, что все это из-за коррупции в России, которая длилась годами.

"Вся эта система - результат долгих лет коррупции и некомпетентности. Но это произошло и это преступление, что необученные солдаты будут отправлены на войну. Путин просто распоряжается их жизнями, забрасывает телами поле боя, чтобы продолжать войну. Ему все равно сколько людей могут погибнуть, но это его метод продолжения войны", - добавил Ходжес.

Как сообщал Главред, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил российского диктатора Владимира Путина. Перед официальной встречей турецкий президент подошел чуть позже, заставив своего российского коллегу нервно переминаться с ноги на ногу в ожидании. Встреча Эрдогана и Путина состоялась в четверг, 13 октября, на полях саммита "Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии".

Во время встречи с российским диктатором Путиным на саммите в Казахстане президент Турции Эрдоган призвал "прекратить кровопролитие в Украине". Эрдоган отметил, что этот вопрос является приоритетным. Также известно, что Путин и Эрдоган договорились провести двустороннюю встречу.

Другие новости:

война в Украине Кремль вторжение России частичная мобилизация Бен Ходжес Россия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:18

Иво Бобул рассказал, почему замолчала София Ротару

11:18

Под Белгородом по русским стреляли "добровольцы"-таджики после религиозного спора - Арестович

11:09

В РФ скоро не останется ракет: Британия предупреждает о жестком дефиците высокоточных боеприпасовВидео

10:15

Хью Джекман показал, какое трогательное поздравление получил от 7-летнего фаната из ОдессыВидео

10:12

В Кремле началось противостояние из-за объявления мобилизации в РФ - ХоджесВидео

Реклама
09:40

Последние теплые деньки: какой будет погода в УкраинеВидео

09:18

Мощный взрыв в Донецке: "бавовна" жестко повредила здание горсоветаФотоВидео

08:57

Будет судьбоносная дата: астролог спрогнозировала, когда ВСУ освободят множество украинских земельВидео

08:51

Начинается непредсказуемая фаза: следующие недели войны в Украине будут критическими - CNNВидео

08:28

Еще одним диктатором в Европе станет меньшемнение

07:59

ВСУ мощно "покрошили" врага: на юге уничтожили более десятка оккупантов и российскую РЭБВидео

06:23

Очередная путинская катастрофа и удар по его образу крутого парнямнение

06:12

День шефа 2022 – лучшие открытки и поздравления руководителю

05:05

День работников пищевой промышленности 2022 в Украине: поздравления и душевные открытки

04:45

Сын Баскова отказался от всяческого общения со своим отцом

04:15

Армия Украины до конца октября либо войдет в Херсон, либо освободит город – ЖдановВидео

03:30

Украину заморозит до - 4°: когда и где врежет холодрыгаВидео

02:20

День отца 2023 – трогательные поздравления и красивые открытки для самых родных

01:30

В Украине "задвухсотили" физрука из Санкт-Петербурга

00:51

Приметы на 16 октября: какие 4 вещи запрещено делать, чтобы не попасть в бедуВидео

Реклама
15 октября, суббота
23:46

"Очень тяжело": Зеленский назвал самые критические направления на фронтеВидео

23:32

"Выбрал правильную сторону": у Зеленского ответили на решение Маска по StarlinkВидео

23:11

Приметы на 17 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год был достаток в домеВидео

22:59

"Купол" против БПЛА: в Киеве создают мощную защиту от дронов РФВидео

22:54

В России окончательно ликвидировали бизнес Ани Лорак

22:29

Война в Украине движется к непредсказуемой фазе, РФ надеется до зимы избежать коллапса – CNNВидео

22:26

Кристина Остапчук намекнула на расставание с мужем

22:05

Бойня в Белгородской области: в воинской части расстреляли десятки "чмобиков"Видео

21:44

"Черт с ним": Маск "дал заднюю" и возобновляет финансирование Starlink для УкраиныВидео

21:42

Путин ждет, что военные РФ будут вгрызаться в Херсон зубами, а они заняты мародерством – ПодолякВидео

21:21

"ВСУ будут давить": генерал США раскрыл сценарий контрнаступления украинской армииВидео

20:57

"Аллигатора" распотрошила ракета: ВСУ уничтожили вертолет РФ Ка-52Видео

20:53

Гороскоп на завтра 16 октября 2022: Овнам - кража, Скорпионам - влюбленность, Ракам - прибыль

20:39

За Гиркина в плену обещают $30 тысяч: флешмоб Стерненко подхватили Тополя и Маркус

20:37

ВСУ уничтожили командира "элитного" отряда спецназа ГРУ РоссииВидео

19:56

Начальники разведки и артиллерии – уничтожены: ВСУ покрошили бригаду "бучанских палачей" РФВидео

19:28

Типичная французская стрижка неземной красоты, о которой мечтают все женщины

19:22

В Белгороде новые "прилеты": произошел крупный пожар на нефтебазеВидео

19:20

Похороны Путина могут состояться после саммита на Балимнение

18:57

Расширение блока, свои войска и отмена принципа единодушия: Шольц выступил за крупные реформы в ЕСВидео

Реклама
18:53

"Доисторические" зенитки: оккупанты тянут на войну в Украину музейный хламВидео

18:00

В России нашли мертвым военкома Романа Малика: полиция рассматривает версии убийства или суицидаВидео

17:59

"Россия проиграет": у Зеленского призвали партнеров "принять эту аксиому"Видео

17:27

"Сюда иди, бегом!": оккупанты РФ сдаются в плен ВСУ прямо на поле бояВидео

16:58

"О Господи, зачем так позориться": Волочкова поставила на уши россиян своим пением

16:52

Бойцы ВСУ взяли в плен российских оккупантов, "отличившихся" в войне в СирииВидео

16:52

Когда полезнее всего пить кофе - с утра или после обеда

16:16

Путин и Лукашенко развертывают войска: в Беларусь прибыли эшелоны с оккупантами РФВидео

16:15

Российский телеведущий бросил работу из-за несогласия с войной

16:05

Воду после варки картофеля люди зря сливают в раковину: как используют чудо-отвар

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрь
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять