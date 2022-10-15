'Выбрал правильную сторону': у Зеленского ответили на решение Маска по Starlink

Илону Маску ответили в Офисе президента / Instagram Mask

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал решение Илона Маска возобновить финансирование сервиса Starlink для Украины.

Он подчеркнул в Twitter, что Маск присоединился к "правильной стороне".

"Ты должен был уничтожить ситхов… Так ты и сделал… Спасибо, что присоединился к правильной стороне. Украина это ценит", - написал Подоляк в ответ на сообщение Маска в Twitter.

Ранее Маск сообщил о том, что он снова готов оплачивать спутниковый интернет Starlink для Украины.

Напомним, ранее Маск сделал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.

На этом Маск не остановился и уже 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, что якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".

14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине.

В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

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