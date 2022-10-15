'Выбрал правильную сторону': у Зеленского ответили на решение Маска по Starlink

Украина ценит позицию Илона Маска, подчеркнул Михаил Подоляк.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал решение Илона Маска возобновить финансирование сервиса Starlink для Украины.
Он подчеркнул в Twitter, что Маск присоединился к "правильной стороне".
"Ты должен был уничтожить ситхов… Так ты и сделал… Спасибо, что присоединился к правильной стороне. Украина это ценит", - написал Подоляк в ответ на сообщение Маска в Twitter.
Ранее Маск сообщил о том, что он снова готов оплачивать спутниковый интернет Starlink для Украины.
Напомним, ранее Маск сделал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.
На этом Маск не остановился и уже 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, что якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".
14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине.
В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".
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