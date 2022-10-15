"Очень тяжело": Зеленский назвал самые критические направления на фронте

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте, отметив, что сейчас тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях.

"Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое сложное - Бахмутское направление, как и в предыдущие дни. Удерживаем позиции", - сказал в своем видеообращении в конце 234-го дня войны.

Глава государства отметил, что на востоке и на юге украинские защитники делают все, чтобы оккупанты чувствовали – "у них нет перспектив".

Он подчеркнул, что кого бы Россия ни направила воевать против Украины, это для них завершится только поражением.

"Украина обязательно вернет все свое", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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