УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Поражения русской армии в Украине приближают конец Путина, в Кремле ищут переговоров - Маломуж

13 октября 2022, 10:49

Как заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, конец режима Владимира Путина пока возможен только в перспективе.

Путин, Маломуж
Владимир Путин и Николай Маломуж / https://ua.depositphotos.com

Поражения, которые регулярно терпят на полях сражений в Украине путинские войска, уже стали тревожным сигналом для кремлевских элит. И потому они ищут варианты переговоров со странами Запада, а некоторые ‒ и с Украиной. Об этом в интервью порталу "Обозреватель" заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж.

По его информации, есть как минимум две темы, с которыми путинские элиты хотят выходить на переговоры. Во-первых, они якобы предлагают Западу взамен стабильную страну (причем с сохранением ядерного потенциала). Вторая тема - устранение сверхтоксичного Путина. И варианты самые различные. Но основных три - обычная отставка, отставка из-за болезни либо более радикальные действия вплоть до переворота.

"Думаю, в ближайшие недели этого не произойдет (отставка Путина ‒ Главред), потому что Путин еще имеет рычаги комплексного контроля. Но когда мы будем проводить не просто военные операции тактического уровня, например, на Луганск, Херсон, а речь пойдет о системных провалах Путина и режима, например, будет освобожден Херсон, мы начнем мощные наступательные операции в направлении Крыма, параллельно рухнет фронт и на востоке – тогда реальность устранение Путина значительно возрастет", ‒ сказал Маломуж.

Однако эксперт полагает, что крах путинского режима вероятен только в перспективе. Но, естественно, успешные действия ВСУ могут его ускорить в значительной степени.

"Я думаю, в ближайшее время ему удастся удержаться. Он будет контролировать и окружение, и спецслужбы, и военных, и представителей регионов, где поднимаются против него. Он создает многоуровневую систему контроля. Например, ФСБ контролирует более миллиона сотрудников во всех регионах и в центре, МВД – еще больше сотрудников, служба безопасности президента контролирует элиты, все их действия и передвижения.[...] Тенденции относительно наших побед будут нарастать, пока враг не подготовил резервы. Это может произойти за месяц, поэтому для нас важно мобилизовать все силы и средства, разработать эффективные наступательные операции", ‒ подытожил он.

Переговоры Украины и России

Диктатор РФ Путин 30 сентября решил подписать бумажки об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого он решил предложить Киеву, дескать, "переговоры". Причем Россия якобы не будет участвовать в "диалоге" по аннексированным территориям, а Украина, мол, должна "сложить оружие".

Президент Владимир Зеленский сказал, что Киев готов к переговорам с Кремлем, но только после того, как там сменится власть. По словам украинского гаранта, Украина пыталась договориться с Путиным, но после аннексии политического диалога больше не будет. Власти будут говорить только с новым российским руководителем.

4 октября президент Зеленский решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он ввел в действие решение СНБО, которое предполагает, что Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Другие новости:

Владимир Путин Николай Маломуж война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:49

Максим Галкин получил украинский талисман, который всегда носит с собой

11:34

На Херсонщине "чмобики" убили командира РФ, мешавшего им сдаться в плен ВСУВидео

11:22

Если РФ ударит ядерными бомбами по Украине, то Франция не вступится - Макрон

11:13

Казнили в собственном доме: "освободители" расстреляли дирижера Херсонской филармонии

10:49

Поражения русской армии в Украине приближают конец Путина, в Кремле ищут переговоров - МаломужВидео

Реклама
10:44

На Запорожье "самоликвидировался" оккупант: на трассе взорвалась вражеская машинаВидео

10:19

"Пошла воевать, чтобы мужа не забрали": ВСУ взяли в плен первую женщину-военнослужащую из РФВидео

10:03

Ни еды, ни воды, ливень, сдались ВСУ: свежие "мобики" рассказали, как попали в пленВидео

09:54

К ударам по Украине причастны иранские инструкторы, они управляют запуском "мопедов" - ISWВидео

09:17

На Херсонщине ВСУ ювелирно попали по позициям врагов: уничтожено более 100 оккупантов

09:08

Британия передаст Украине ракеты для американских систем ПВО NASAMS – The Times

08:54

Уже три страны воюют против Украинымнение

08:36

Современную террористическую Россию создали сами русские и немцымнение

08:17

Макрон заявил, что готов говорить с Путиным "каждый раз, когда это будет нужно"

07:58

Гороскоп на сегодня 13 октября 2022: Тельцам - успех, Стрельцам - знакомство, Рыбам - смена плановВидео

07:42

Под Винницей пилот сбил 5 дронов, 2 ракеты и успел отвести падающий самолет от города

07:07

Оккупанты ударили по пятиэтажке в Николаеве: 11-летний мальчик провел под завалами 6 часовФото

06:40

Россия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе, есть "прилеты"Видео

06:36

К Рождеству: подрыв Крымского моста может ускорить темпы деоккупации Херсонщинымнение

06:00

Лукашенко боится реальной войны с Украиной, он уже понял, что Россия проиграет – Тышкевич

Реклама
05:40

Путин уже потерял власть, за Кремль бьются группы Патрушева и Пригожина-Кадырова – экспертВидео

05:10

Какие прически старят женщину после 40 лет: 7 популярных стрижек, которые точно добавляют возраст

04:30

Будет ли революция в РФ: дипломат объяснил, восстанут ли россияне после гибели "чмобиков"Видео

04:02

"Так выглядят только проститутки": 46-летняя Волочкова вывалила грудь посреди ресторана

03:40

Завалит снегом: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине к концу октябряВидео

03:20

Самые вкусные блины на Покров Пресвятой Богородицы, которые приносят богатство в дом: быстрый рецептВидео

03:07

Деми Роуз в прозрачном платье изобразила развратную русалку на носу лодки

02:45

"Засовывали в нас пальцы": известная голливудская дива пожаловалась на домогательства в школе

02:15

Был пик их возможностей: эксперт оценил шансы на повторение врагами ракетного удара по УкраинеВидео

01:43

Путин бросает в топку войны все, но его режим уже трещит по швам - ОгрызкоВидео

00:51

Дамы, берегитесь: украинские военные снялись топлес, чтобы помочь ВСУ

00:51

Приметы на 13 октября: какие 2 вещи нельзя делать в самый опасный день октябряВидео

00:26

"Ты что, не видишь, что происходит": российский продюсер рассказал, почему не выступает Ротару

00:19

Армия Украины освобождает Херсонщину: под контроль Киева вернули уже 75 населенных пунктовВидео

12 октября, среда
23:22

Союзники Украины ответят: СМИ узнали, как отреагирует НАТО, если РФ применит ядерное оружиеВидео

23:12

Виталий Портников. Байден советует Путину закрыть хлебалоВидеоблоги

23:03

Олег Скрипка показал девочку-скрипачку, которую убили россиянеВидео

22:10

Встреча Рамштайн-6 войдет в историю: Украине помогут закрыть небо от агрессии РФВидео

21:57

Как избавиться от перхоти дома и без дорогих средств

20:50

Воин ВСУ потерял руку и бросил невесту: девушка его разыскала и предложила пожениться

Реклама
20:45

Если добавили слишком много порошка в стиральную машину: что делать и какие могут быть последствия

20:40

Франция обещает передать Украине три обновленных аналога HIMARS – BBCВидео

20:29

Зеленский наказал Януковича жесткими санкциями: все подробностиВидео

20:19

Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы, чтобы беду не привлечьВидео

20:09

Какие 5 имен приносят бедность и проблемы с деньгамиВидео

20:02

Под Херсоном погиб чемпион Европы и отец троих детей: на фронт он пошел добровольцем

19:45

Михайлов высказался о Пугачевой и "благословил" россиян на смерть в Украине

19:37

Аня, что с лицом: предательница Седокова пожаловалась, что не может получить лечение в РФ

19:26

Украина ударит по войскам РФ прямо на границе в случае новой агрессии Москвы из БеларусиВидео

19:22

У Путина нет оружия, чтобы переломить ход войнымнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять