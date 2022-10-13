Поражения русской армии в Украине приближают конец Путина, в Кремле ищут переговоров - Маломуж

Владимир Путин и Николай Маломуж / https://ua.depositphotos.com

Поражения, которые регулярно терпят на полях сражений в Украине путинские войска, уже стали тревожным сигналом для кремлевских элит. И потому они ищут варианты переговоров со странами Запада, а некоторые ‒ и с Украиной. Об этом в интервью порталу "Обозреватель" заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж.

По его информации, есть как минимум две темы, с которыми путинские элиты хотят выходить на переговоры. Во-первых, они якобы предлагают Западу взамен стабильную страну (причем с сохранением ядерного потенциала). Вторая тема - устранение сверхтоксичного Путина. И варианты самые различные. Но основных три - обычная отставка, отставка из-за болезни либо более радикальные действия вплоть до переворота.

"Думаю, в ближайшие недели этого не произойдет (отставка Путина ‒ Главред), потому что Путин еще имеет рычаги комплексного контроля. Но когда мы будем проводить не просто военные операции тактического уровня, например, на Луганск, Херсон, а речь пойдет о системных провалах Путина и режима, например, будет освобожден Херсон, мы начнем мощные наступательные операции в направлении Крыма, параллельно рухнет фронт и на востоке – тогда реальность устранение Путина значительно возрастет", ‒ сказал Маломуж.

Однако эксперт полагает, что крах путинского режима вероятен только в перспективе. Но, естественно, успешные действия ВСУ могут его ускорить в значительной степени.

"Я думаю, в ближайшее время ему удастся удержаться. Он будет контролировать и окружение, и спецслужбы, и военных, и представителей регионов, где поднимаются против него. Он создает многоуровневую систему контроля. Например, ФСБ контролирует более миллиона сотрудников во всех регионах и в центре, МВД – еще больше сотрудников, служба безопасности президента контролирует элиты, все их действия и передвижения.[...] Тенденции относительно наших побед будут нарастать, пока враг не подготовил резервы. Это может произойти за месяц, поэтому для нас важно мобилизовать все силы и средства, разработать эффективные наступательные операции", ‒ подытожил он.

Переговоры Украины и России

Диктатор РФ Путин 30 сентября решил подписать бумажки об аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого он решил предложить Киеву, дескать, "переговоры". Причем Россия якобы не будет участвовать в "диалоге" по аннексированным территориям, а Украина, мол, должна "сложить оружие".

Президент Владимир Зеленский сказал, что Киев готов к переговорам с Кремлем, но только после того, как там сменится власть. По словам украинского гаранта, Украина пыталась договориться с Путиным, но после аннексии политического диалога больше не будет. Власти будут говорить только с новым российским руководителем.

4 октября президент Зеленский решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он ввел в действие решение СНБО, которое предполагает, что Украина с Путиным ни о чем говорить не будет. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

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