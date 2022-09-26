УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

План ликвидации Путина готов, но его могут применить только при одном условии – генерал Маломуж

26 сентября 2022, 20:39

Пока западные страны не решаются запустить такой план в действие. Но все может измениться.

План ликвидации Путина готов, но его могут применить только при одном условии – генерал Маломуж
План ликвидации Путина готов, но его могут применить только при одном условии – генерал Маломуж/ УНИАН

Несмотря на то, что у российского диктатора Владимира Путина есть многоуровневая защита, всё-таки есть варианты, как можно его физически ликвидировать. Над разработкой таких сценариев работают западные спецслужбы.

Однако Запад пока не намерен реализовывать план физической ликвидации российского президента. Об этом рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж, пишет "Обозреватель".

Генерал объяснил, почему западные страны не пойдут сейчас на такой шаг. Ведь в таком случае международного террориста, которым является Путин, придется устранять с помощью террористических методов. Пока что большинство западных политиков не дадут добро на такой шаг.

Однако если Путин применит ядерное оружие против Украины, тогда "все цели будут приемлемыми". И при таких условиях на Западе в повестке дня появится физическая ликвидация Путина.

"Может быть применено несколько сценариев для его ликвидации, потому что он будет представлять опасность не только для Украины, но и для всего мира. Потому что ядерное оружие – это уже не о стране и не о национальности", – отмечает Маломуж.

Российский президент имеет многоуровневую сложную защиту. Так, было создано пять систем защиты, в которые входят как системы его личной безопасности – ФСБ, МВД, разведка, так и неофициальные службы. Но с этой защитой всё-таки можно справиться.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отмечала, что украинцам удалось перехитрить российского президента Владимира Путина. Когда он вторгался на украинские территории, то не ожидал такого сильного сопротивления.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретились в российском Сочи 26 сентября. Во время встречи Лукашенко пытался успокоить президента РФ из-за бегства россиян от мобилизации в другие страны.

Читайте также:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Николай Маломуж
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:40

Одним бабье лето, другим мороз и снег: синоптики рассказали, каким будет октябрь в Украине

20:39

План ликвидации Путина готов, но его могут применить только при одном условии – генерал МаломужВидео

20:32

Теория большого взрыва: создатели сериала заговорили о продолжении ситкома

20:25

У Зеленского поведали, планирует ли Украина объявлять дополнительную мобилизациюВидео

20:10

Приметы на 28 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы все счастье из дома не выпуститьВидео

Реклама
19:51

Польша окончательно запретила россиянам въезжать на свою территориюВидео

19:50

Воздвижение креста Господня 2022: душевные поздравления и открытки в светлый праздник

19:47

Первые санкции за "референдумы": Британия ввела 92 ограничения против РФ и коллаборантовВидео

19:37

"Меня мечтают увидеть в окопах": путинист Тимати трусливо намекнул, готов ли пойти на фронт

19:26

Четыре года удачи: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков до 2026 года

19:21

Наша победа в войне против России не станет финалом - ЗалужныйВидео

19:01

Гороскоп на завтра 27 сентября 2022: Весам – семейные проблемы, Козерогам – зависть, Рыбам – деньгиВидео

18:50

День воспитателя 2022 в Украине – душевные поздравления и милые открытки к празднику

18:41

"Один из ключевых в армии": ВСУ ликвидировали начальника ракетных войск 35-й общевойсковой армии РФВидео

18:37

Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна на фронтВидео

18:23

В Польше возмутились из-за русскоязычных беженцев: предлагают обучать их украинскому языку

18:03

Зеленский доверил военные решения генералам - ЗалужныйВидео

17:20

"Есть три минуты после сигнала тревоги": украинский военный рассказал, как защищают наше небоВидео

17:14

Будут купаться в деньгах: 3 знака зодиака, которых ждет три месяца счастья после полнолуния в октябре 2022

17:06

Известный боец ММА сбежал из России после получения повесткиВидео

Реклама
17:03

Что изменится на фронте после "референдумов" на оккупированных территориях – ответ военного экспертаВидео

16:45

Украина получила полсотни бронетранспортеров M113 от ЛитвыВидео

16:10

РФ обстреляла ракетами Харьковщину: погибла 15-летняя девушкаВидео

16:05

"В России запасы безграничны": Орбан цинично обвинил Запад в затягивании войны в УкраинеВидео

16:02

На Луганщине ВСУ "покрошили" эшелон с мобилизованными из РФ: журналист раскрыл деталиВидео

15:55

"Если ты знал, то я тебя убью!": от кого Дантес узнал, что Дорофеева ушла к его бывшему другу

15:50

БТРы едут останавливать беглецов: на границу РФ и Грузии отправились российские военныеВидео

15:46

Самый вкусный заливной пирог из лаваша: быстрый рецепт за 15 минутВидео

15:23

Женщина почувствует себя богиней: 4 имени мужчин, отношения с которыми станут лучшими в жизни

15:16

Атака и ближний бой: на Харьковщине ВСУ взяли в плен росгвардейцевВидео

15:13

В Польше запретили выступления Pink Floyd за пророссийские высказывания

14:51

48-летняя Виктория Бекхэм засветила свои "перчинки" в развратном платье с декольте до пупка

14:40

В ФРГ "опустили" Путина: его заявления по зерну можно использовать "как туалетную бумагу"Видео

14:28

Приметы на 27 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы беду не привлечь на ВоздвижениеВидео

14:24

День учителя 2022 в Украине: дата, традиции дня, сердечные поздравления и картинки к празднику

14:11

Когда Россия исчезнет, всем станет легчемнение

14:10

Лукашенко успокаивал Путина из-за бегства россиян из страны: два диктатора встретились в РФВидео

13:52

"Нужен справедливый мир": в Турции не теряют надежды организовать встречу Зеленского и ПутинаВидео

13:45

"Я не хочу на войну": в Рязани мужчина пытался сжечь себя на автовокзалеВидео

13:34

Что лучше использовать для фартука на кухне - самые практичные и стильные варианты

Реклама
13:32

Сбежавшие в Казахстан от мобилизации россияне бомжуют и спят где попалоВидео

13:30

На Харьковщине нашли еще одну пыточную оккупантов: людей после издевательств вывозили в РФФотоВидео

13:15

Свихнувшийся "путинист" Охлобыстин назвал коллег, которые поедут убивать украинцев

12:49

ВСУ пойдут вперед: Зеленский собрал Ставку и объявил план деоккупации УкраиныВидео

12:41

Украина перехитрила Путина, он этого не ожидал – ТрассВидео

12:38

Не такой уж и патриот: продюсер-путинист распустил нюни из-за "могилизации" зятя

12:34

Сын Меладзе неизлечимо болен - СМИ

12:00

Сделал все сам: "повар Путина" подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнер"Видео

11:58

Бойня в Удмуртии: киллер расстрелял учеников и охрану школы, много погибших и раненыхВидео

11:50

Запроданка Таисия Повалий призналась, кто изуродовал ей лицо

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осень
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять