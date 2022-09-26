План ликвидации Путина готов, но его могут применить только при одном условии – генерал Маломуж/ УНИАН

Несмотря на то, что у российского диктатора Владимира Путина есть многоуровневая защита, всё-таки есть варианты, как можно его физически ликвидировать. Над разработкой таких сценариев работают западные спецслужбы.

Однако Запад пока не намерен реализовывать план физической ликвидации российского президента. Об этом рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж, пишет "Обозреватель".

Генерал объяснил, почему западные страны не пойдут сейчас на такой шаг. Ведь в таком случае международного террориста, которым является Путин, придется устранять с помощью террористических методов. Пока что большинство западных политиков не дадут добро на такой шаг.

Однако если Путин применит ядерное оружие против Украины, тогда "все цели будут приемлемыми". И при таких условиях на Западе в повестке дня появится физическая ликвидация Путина.

"Может быть применено несколько сценариев для его ликвидации, потому что он будет представлять опасность не только для Украины, но и для всего мира. Потому что ядерное оружие – это уже не о стране и не о национальности", – отмечает Маломуж.

Российский президент имеет многоуровневую сложную защиту. Так, было создано пять систем защиты, в которые входят как системы его личной безопасности – ФСБ, МВД, разведка, так и неофициальные службы. Но с этой защитой всё-таки можно справиться.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отмечала, что украинцам удалось перехитрить российского президента Владимира Путина. Когда он вторгался на украинские территории, то не ожидал такого сильного сопротивления.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретились в российском Сочи 26 сентября. Во время встречи Лукашенко пытался успокоить президента РФ из-за бегства россиян от мобилизации в другие страны.

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