Польша окончательно запретила россиянам въезжать на свою территорию

Польша запретила въезд для россиян / Коллаж фото Reuters, profi-forex.org

На фоне войны в Украине, власти Польши запретили въезд россиянам на территорию страны через воздушные, морские и наземные пункты пропусков, говорится в заявлении главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Польша запретила россиянам въезд на территорию страны через воздушные и морские пункты пропуска. Неделей ранее вступил в силу запрет на въезд для россиян через наземные КПП. Таким образом, Варшава выполнила совместные договоренности с Эстонией, Латвией и Литвой от 7 сентября", — подчеркнул Андрей Ермак.

Почему эти 4 страны решили ввести ограничения

Они решили закрыть въезд в ЕС российским туристам, потому что государства-члены Евросоюза не смогли договориться относительно полного запрета виз для всех граждан РФ, и решили просто приостановить действие упрощенного визового режима.

Решение о полной приостановке соглашения об упрощении визового режима с РФ было принято в ЕС 9 сентября и начало действовать 12 сентября. Оно предполагает:

подорожание визового сбора от €35 до €80;

возможность увеличения срока выдачи виз до 6 месяцев;

выдачу виз только на срок поездки (страны Евросоюза еще планируют это);

возможность уменьшения количества долгосрочных и многократных виз или полного прекращения их выдачи.

Страны ЕС приняли такое компромиссное решение приостановить соглашение об упрощении визового режима с РФ из-за того, что много стран, входящих в Евросоюз, пригрозили сделать это в одностороннем порядке в случае непринятия решения на уровне всего блока.

Какие еще страны ранее запретили въезд россиянам

Ранее во въезде российским туристам также отказали Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Эти страны не принимают от граждан страны-агрессора России документов для оформления туристических виз.

Напомним, ранее в интервью The Washington Post президент Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Президент выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

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