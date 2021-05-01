Благодатный огонь сошел: как попадет в Украину

В храме Гроба Господня сошел благодатный огонь / Reuters

В Великую субботу, 1 мая, накануне Воскресения Христова (Пасха, отмечается 2 числа) в Иерусалиме сошел благодатный огонь 2021.

Схождение огня традиционно происходит в Кувуклии храма Гроба Господня. Торжественную церемонию схождения благодатного огня транслировал YouTube-канал Перший Незалежний.

Благодатный огонь после схождения доставляют в Украину спецрейсом, который прибывает в аэропорт Борисполь (находится под Киевом).

Скорее всего, сошедший огонь традиционно доставят в Свято-Воскресенский (Афганский) храм, а оттуда развезут по украинским церквям.

Схождение благодатного огня 2021 – что нужно знать

Церемония проходит в Кувуклии храма Гроба Господня – это небольшая купольная часовня из желто-розового мрамора в центре Ротонды, в которой в частности находится сам Гроб Господень, пишет Википедия.

Благодатный огонь сходит на лампаду и 33 свечи – по одной на каждый год земной жизни сына Божьего Иисуса Христа.

Во время церемонии в Кувуклии находятся Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит. Примечательно, что их впускают в помещение в одних подрясниках.

Священнослужители входят в Кувуклию почти голыми, чтобы никто не заподозрил, что они пронесли с собой что-то, чем можно разжечь огонь.

Накануне схождения благодатного огня Кувуклию проверяют и запечатывают, а ключ от помещения отдают на хранение мусульманской семье.

Во время церемонии схождения огня верующие молятся. После того, как благодатный огонь сходит, его раздают.

Считается, что если благодатный огонь не сойдет – наступит конец света.