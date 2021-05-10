Боррель сделал неожиданное заявление об отношениях России и ЕС

По словам Борреля, страны ЕС не хотят наращивать напряженность с РФ.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза не хотят наращивать напряженность в отношениях с Российской Федерацией.
По его словам, пока в ЕС не будут дополнительно высылать из своих стран российских дипломатов.
Он отметил, что ЕС поддерживает Чехию и Болгарию в свете недавних событий, связанных с Российской Федерацией.
"Мы заверили Чехию в сильной поддержке Европейского союза. Но в то же время, я думаю, все согласны с необходимостью не продлевать эскалацию. С одной стороны мы должны проявлять поддержку, но в то же время стараться не увеличивать напряженность", - заявил Боррель.
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Он отметил, что Европейский Совет 25 мая проведет встречу, на которой будет обсуждаться вопрос взаимоотношений между ЕС и Россией.
"Возможно после этой дискуссии высокому представителю и Еврокомиссии могут поручить представить анализ ситуации и отношений с Россией, как это было в случае с Турцией", - добавил Боррель.
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Военная угроза России в Европе и Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля объявил об отведении войск Западного и Южного военных округов с приграничных с украинскими районами территорий. Он заявил о завершении учебных маневров при участии военных подразделений российской армии.
- Эксперты Conflict Intelligence заявили, что Россия, несмотря на заявления, полностью не отвела свои войска от границ с Украиной. По их словам, военная техника 41-й армии осталась под Воронежем. Подобные маневры россияне похожи на ситуацию августа 2014 года, когда военные группировки РФ оказались на Донбассе.
- В Германии 4 мая заявили, что агрессивная политика России уже приближается к границам Евросоюза. Если Европа столкнется с военной атакой РФ, то это станет ударом по всем странам объединения. Поэтому, как утверждает министр в федеральных и европейских делах земли Гессеи (ХДС) Люция Путтрих, странам ЕС нужно выработать консолидированную позицию в отношении Москвы, а в будущем работать над созданием европейской армии.