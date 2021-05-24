Борт уходил от погони: эксперт оценил странные маневры рейса Ryanair с Протасевичем

Экипажу пришлось сменить курс под угрозой белорусского истребителя, считает Вадим Лукашевич.
Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич прокомментировал ситуацию вокруг экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, следовавшего рейсом Афины – Вильнюс, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.
Пилоты самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой белорусского истребителя, пишет он в своем Facebook.
"Пилоты принужденного к посадке в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу. Им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км", - подчеркнул эксперт.
Он обратил внимание на то, что по данным FlightRadar во время предыдущих рейсов пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса.
"Но в этот раз (синяя траектория сегодняшнего рейса ATH-VNO Ryanair) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т.е. фактически УХОДИЛИ ОТ ПРЕСЛЕДОВАВШЕГО их истребителя, и повернули назад всего за две минуты до пересечения литовской границы", - предположил российский авиационный эксперт.
Он не исключил, что белорусского истребителя было разрешение на применение оружия.
"Абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь до выхода пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси", - добавил Лукашевич.
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В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:
Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:
ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);
ст. 293 (организация массовых беспорядков);
ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.
Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.
Задержание Романа Протасевича:
- Напомним, 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб".
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.