Борт уходил от погони: эксперт оценил странные маневры рейса Ryanair с Протасевичем

Самолет Ryanair экстренно сел в Минске / 1zoom.ru

Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич прокомментировал ситуацию вокруг экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, следовавшего рейсом Афины – Вильнюс, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Пилоты самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой белорусского истребителя, пишет он в своем Facebook.

"Пилоты принужденного к посадке в Беларуси самолета Ryanair до последнего тянули к Вильнюсу. Им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя, когда до Вильнюсского аэропорта оставалось всего 10 минут лету (73 км), а до литовской границы всего 30 км", - подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на то, что по данным FlightRadar во время предыдущих рейсов пилоты всегда начинали снижение с крейсерского эшелона за 177 километров до Вильнюса.

"Но в этот раз (синяя траектория сегодняшнего рейса ATH-VNO Ryanair) пилоты шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости, т.е. фактически УХОДИЛИ ОТ ПРЕСЛЕДОВАВШЕГО их истребителя, и повернули назад всего за две минуты до пересечения литовской границы", - предположил российский авиационный эксперт.

Он не исключил, что белорусского истребителя было разрешение на применение оружия.

"Абсолютно уверен, что экипаж пассажирского лайнера развернулся только после получения от белорусского истребителя уведомления, что в случае неповиновения тот откроет огонь до выхода пассажирского самолета из воздушного пространства Беларуси", - добавил Лукашевич.

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В чем обвиняют Романа Протасевича в Беларуси:

Как отмечает TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по следующим статьям:

ч.3 ст.130 (совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности);

ст. 293 (организация массовых беспорядков);

ст.342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Ни по одно их этих статей не предусмотрена исключительная мера наказания, добавляет издание.

Санкции статей, по которым проходит в качестве обвиняемого задержанный в воскресенье в аэропорту Минска Роман Протасевич, предполагают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, говорится в Уголовном кодексе Беларуси.

Задержание Романа Протасевича: