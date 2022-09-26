Бойня в Удмуртии: киллер расстрелял учеников и охрану школы, много погибших и раненых

В Ижевске произошла смертельная стрельба в школе / Скриншот/112

В российском Ижевске в понедельник, 26 сентября, в школе № 88 началась стрельба. Мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по детям. По предварительным данным, одним из первых погиб охранник школы.

По данным Baza, стрельба началась во время урока, неизвестный мужчина в черном костюме, с двумя пистолетами Макарова ворвался в класс и открыл стрельбу по детям.

Трое из погибших — школьники. Убитым детям — 10, 11 и 15 лет, пишет 112.

На данный момент, по словам МВД по Удмуртской республике, известно о более чем 20 раненых.

Отмечается, что стрелявший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена.

/ Скриншот

Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске, предварительно, выросло до 14, уточнили в Следкоме РФ.

/ Скриншот

Напомним, в России в Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате стрельбы есть погибшие и пострадавшие.

Читайте еще: