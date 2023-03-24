"Братва может психануть": Путин не доживёт до победы Украины - Сотник

Война России против Украины не закончится при живом диктаторе Владимире Путине, но жить ему осталось недолго, заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник.
Во время чата на Главреде он отметил, что Путин никогда не откажется от Крыма и Донбасса.
"Повторюсь, нет Крыма – нет Путина. Мне всё-таки кажется, что Путин не доживёт до победы Украины, он будет скоропостижен. И все последние события раскладываются, как пасьянс – одна карта к другой ложится. Поэтому я думаю, что Путин закончит уже в этом году. Я выделяю два месяца, критических для Путина – это май и август 2023 года", - пояснил Сотник.
Кто такой Александр Сотник
Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.
Он напомнил, что именно в мае может начаться "взрывное наступление ВСУ".
"И братва может психануть и закончить это всё дело. А к августу уже будет понятно, что Крым – не наш, и братва тоже может психануть и закончить с Путиным", - подытожил писатель.
Напомним, российский политик и общественный деятель Геннадий Гудков считает, что окружение российского диктатора Владимира Путина может устранить его по итогам военных поражений России в Украине.
Ранее Христо Грозев рассказал, что российские олигархи утверждают, что Владимир Путин болен. Богатейшие люди России желают смерти президенту РФ.
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