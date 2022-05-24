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Британия обсуждает с союзниками отправку военных кораблей в Черное море — Times

24 мая 2022, 08:59

Коалиция союзников будет стремиться прорвать российскую блокаду, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор.

Черное море, корабли
Оккупанты РФ в Черном море / Фото Reuters

Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно.

Коалиция союзников будет стремиться прорвать российскую блокаду, предоставив "защитный коридор" из Одессы через Босфор, пишет британская Times.

Отмечается, что коридор обсуждался вчера на встрече министра иностранных дел Литвы с главой МИД Британии Лиз Трасс.

В коалицию могут войти некоторые страны НАТО и другие государства, зависящие от зерна. Предполагается, что Египет, сильно пострадавший от нехватки пшеницы, может принять участие в коалиции.

РФ продолжает воровать украинское зерно

Обратим внимание, что РФ вывозит краденое украинское зерно. Снимки со спутника датированные несколькими днями назад, показывают, как в оккупированном Крыму загружают огромные корабли.

Снимки Maxar Technologies публикует CNN. На них зерно грузят в два корабля — "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка". Грузоподъемность каждого из них 30 тысяч метрических тонн.

/ CNN

Согласно данным трекера "Матрос Позынич" он в Эгейском море и движется в Бейрут.

/ CNN

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

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