УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Будет четким сигналом о лживом нейтралитете: США жестко призвали Китай не давать оружия РФ

28 февраля 2023, 09:52
Поставки Китаем оружия агрессору России для войны против Украины может привести к трагическим последствиям для украинского народа, сказали в Госдепе США.
Китай, США
Мировые страны задаются вопросом, почему Китай уже оказывает помощь России по ряду направлений - Госдеп / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Возможная передача Китаем летального оружия стране-агрессору России может привести к трагическим последствиям для Украины. Такой шаг станет четким сигналом мировым государствам о лжи Пекина о своем якобы "нейтралитете" в войне. Некоторые государства задают вопрос по поводу того, почему КНР помогает Москве по ряду направлений. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Как сообщает Укринформ, в своем заявлении он предупредил Пекин о том, что поставки любого летального оружия России приведут к трагическим последствиям для Украины.

"Предоставление КНР любой летальной помощи России для ее применения в Украине было бы шагом с потенциально ужасными и трагическими последствиями, прежде всего, для народа Украины", - сказал Прайс.

видео дня

По словам спикера Госдепартамента, в такой ситуации мировые государства получат четкий сигнал о "лживом нейтралитете Китая" в войне Москвы против Киева.

"Это будет очень четким сигналом для стран по всему миру о лживости заявлений Китая о том, что он не занимает позицию ни одной из сторон в этой войне", - добавил Прайс.

Также он уточнил, что ряд стран уже интересуются, почему Китай поддерживает страну-оккупанта Россию в развязанной против Украины войне на политическом, экономическом и дипломатическом уровнях.

"Все это вопросы, на которые должна ответить страна, заявляющая о своем нейтралитете в этой жестокой агрессивной войне, в этом жестоком территориальном завоевании", - подчеркнул Нед Прайс.

Угроза поставок Китаем оружия России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии NBC ранее заявил, что Китай рассматривает возможность поставок летального оружия агрессору России. Москва и Пекин ведут соответствующие переговоры. Вооружения могут быть применены в войне РФ против Украины.

Президент Штатов Джо Байден отметил, что Китай вряд ли решится на серьезное военное усиление страны-оккупанта РФ.

"Я не ожидаю... большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России", - считает глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что Пекин ждут серьезные санкции, если китайское государство все же пойдет на поставки оружия Москве.

Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил публичные заявления Блинкена и Байдена, согласно которым Пекин изучает возможность поставок России летальных вооружений. Китайские власти пока не приняли такого решения. По словам Бернса, лидер КНР Цзиньпин внимательно наблюдает за войной и уже успел "отрезветь".

Смотрите видео Главред - Кулик рассказал, почему Китай не даст оружия России

"Мирный план" Китая:

новости США новости Китая война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:22

Потеря самолета A-50 на аэродроме в Мачулищах ограничит воздушные операции РФ - разведка Британии

09:52

Будет четким сигналом о лживом нейтралитете: США жестко призвали Китай не давать оружия РФВидео

09:37

Гороскоп Таро на март 2023: Весам - хорошие новости, Стрельцам - успех, Скорпионам - потеряВидео

09:28

Генерал РФ предпочитает парней: новые детали секс-скандала с Матовниковым

09:10

Фонд Руслана Шостака привлек 3,9 млн евро для эвакуации и содержания детей-сирот из Украины в Турции новости компании

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:00

Российская "ЧВК" Редан захлестнула Украину: украинцев призывают следить за детьми

09:00

Россия входит в "черную дыру": на распад может уйти 2-5 лет, а Китай подчинит ее земли – КуликЭксклюзив

08:51

Кто он - архитектор путинского фашистского режима?мнение

08:32

Соглашения не работают: российский журналист назвал, что сможет остановить ПутинаВидео

Реклама
08:23

"Они летят в пропасть": в Кремле всерьез обсуждают возможный развал России - АрестовичВидео

08:19

В России отказались слушать бешеную ЧичеринуВидео

07:44

Как в 50 выглядеть на 30: 5 секретов молодости китайцев

07:35

Российский фронт посыплется: журналист обрисовал сценарий контрнаступления ВСУВидео

07:28

"Ради сохранения России": в Кремле готовятся к отступлению из Украины - СвитанВидео

07:10

7 вещей на кухне, от которых нужно избавиться: вы удивитесь, сколько появится свободного места

07:04

Гороскоп на март от астролога Влада Росса: Украина готовит России большие сюрпризыВидео

06:46

Путин хочет обвинить Украину и Запад в угрозе существованию России – ISW

06:43

Крах иллюзий Путинамнение

06:18

Гороскоп на март 2023 для Козерогов: тяжелые времена закончатся, наступит белая полосаВидео

05:20

Как избавиться от слизней раз и навсегда: способы, которые помогут каждому дачнику

Реклама
05:00

Ищут поддержки у мертвецов: в Бурятии шаманы провели странный обряд из-за проигрыша на войнеВидео

04:35

Гороскоп на март 2023: Стрельцов ждет фартовый месяцВидео

04:05

Дженна Ортега сверкнула плавными изгибами в кожаном корсете на красной дорожке

03:45

"РФ готовит серьезную атаку": победительница "Битвы экстрасенсов" назвала самый острый месяцВидео

03:20

Полезные, вкусные и быстрые 3 салата на Великий пост 2023: рецепты, от которых остановиться нельзяВидео

03:00

Военный эксперт спрогнозировал, ускорит ли западное оружие для ВСУ перелом в войнеВидео

02:30

Лимон с солью возле кровати: неожиданный "коктейль" творит чудеса

02:00

Гороскоп на март 2023: кто станет любимчиком судьбы и счастья

01:31

"О Боже, грязище какое": раздетая Волочкова в бане вызвала отвращение у людейВидео

00:51

Что нельзя делать в последний день зимы: приметы на 28 февраляВидео

00:26

"Кишка тонка": сеть разразилась недовольством из-за странного выезда Арестовича из УкраиныВидео

27 февраля, понедельник
23:50

Поп-дива Адель выходит замуж за своего бойфренда

23:18

"Ситуация постоянно усложняется": Зеленский насторожил новостями с фронтаВидео

22:47

"Развал РФ ничего не изменит": оба сценария судьбы, которую предсказывают России, абсурдны – НакиВидео

22:41

Запад подталкивает Украину к освобождению всех территории до осени – BildВидео

22:40

Лукашенко после "бавовны" нервно выдвинул требования для завершения войны в УкраинеВидео

22:33

"Иво Бобул - сексист?": певец со скандалом сбежал с интервью после сексистских заявленийВидео

21:59

Пробил новое дно: пропутинский Орбан жестко выступил против вступления Украины в НАТОВидео

21:34

Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весныВидео

21:22

Еще один удар: 64-летняя Мадонна оплакивает смерть близкого человека

Реклама
21:19

Майкл Наки. У Путина нет шансов удержать властьВидеоблоги

21:13

"Они будут искать скорейшие решения": Буданов оценил угрозу наступления РФ на КиевВидео

20:39

Ротару выступила на железнодорожном вокзале в КиевеВидео

20:03

"Этот период определит ход войны": следующие 3 месяца будут очень активными – БудановВидео

19:59

Урожай будет в 2 раза лучше: зачем помидоры удобряют кофейной гущейВидео

19:49

Педагогика с кулаками: в Москве учитель до полусмерти отметелил ученика из-за прическиВидео

19:37

Мороз будет крепким: синоптики рассказали о новой погоде в мартеВидео

19:28

"Холодное, уродливое чувство": Шон Пенн рассказал о встрече с Путиным в компании МихалковаВидео

19:20

Как выглядит российская победа - уже не знает никто, даже Путинмнение

19:14

Снял видео для любовницы: путинский генерал обнажился на камеру и станцевал стриптизВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять