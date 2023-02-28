Будет четким сигналом о лживом нейтралитете: США жестко призвали Китай не давать оружия РФ

Поставки Китаем оружия агрессору России для войны против Украины может привести к трагическим последствиям для украинского народа, сказали в Госдепе США.

Мировые страны задаются вопросом, почему Китай уже оказывает помощь России по ряду направлений - Госдеп / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Возможная передача Китаем летального оружия стране-агрессору России может привести к трагическим последствиям для Украины. Такой шаг станет четким сигналом мировым государствам о лжи Пекина о своем якобы "нейтралитете" в войне. Некоторые государства задают вопрос по поводу того, почему КНР помогает Москве по ряду направлений. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Как сообщает Укринформ, в своем заявлении он предупредил Пекин о том, что поставки любого летального оружия России приведут к трагическим последствиям для Украины.

"Предоставление КНР любой летальной помощи России для ее применения в Украине было бы шагом с потенциально ужасными и трагическими последствиями, прежде всего, для народа Украины", - сказал Прайс.

видео дня

По словам спикера Госдепартамента, в такой ситуации мировые государства получат четкий сигнал о "лживом нейтралитете Китая" в войне Москвы против Киева.

"Это будет очень четким сигналом для стран по всему миру о лживости заявлений Китая о том, что он не занимает позицию ни одной из сторон в этой войне", - добавил Прайс.

Также он уточнил, что ряд стран уже интересуются, почему Китай поддерживает страну-оккупанта Россию в развязанной против Украины войне на политическом, экономическом и дипломатическом уровнях.

"Все это вопросы, на которые должна ответить страна, заявляющая о своем нейтралитете в этой жестокой агрессивной войне, в этом жестоком территориальном завоевании", - подчеркнул Нед Прайс.

Угроза поставок Китаем оружия России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии NBC ранее заявил, что Китай рассматривает возможность поставок летального оружия агрессору России. Москва и Пекин ведут соответствующие переговоры. Вооружения могут быть применены в войне РФ против Украины.

Президент Штатов Джо Байден отметил, что Китай вряд ли решится на серьезное военное усиление страны-оккупанта РФ.

"Я не ожидаю... большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России", - считает глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что Пекин ждут серьезные санкции, если китайское государство все же пойдет на поставки оружия Москве.

Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил публичные заявления Блинкена и Байдена, согласно которым Пекин изучает возможность поставок России летальных вооружений. Китайские власти пока не приняли такого решения. По словам Бернса, лидер КНР Цзиньпин внимательно наблюдает за войной и уже успел "отрезветь".

Смотрите видео Главред - Кулик рассказал, почему Китай не даст оружия России

"Мирный план" Китая: